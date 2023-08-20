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Общество

Евгений Люлин принял участие в торжественной линейке НИУ – филиала РАНХиГС "День первых"

01 сентября 2023 15:47  [34] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин в День знаний 1 сентября принял участие в торжественной линейке Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС "День первых". Мероприятие прошло в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде.

На торжественной линейке собрались более 1000 студентов первого курса Нижегородского института управления, участниками мероприятия стали директор НИУ – филиала РАНХиГС, депутат Законодательного Собрания Александр Парамонов, представители профессорско-преподавательского состава и сотрудники института.

Спикер регионального парламента отметил, что выпускники вуза занимают сегодня ответственные должности в органах государственной власти и управления, в сфере экономики и финансов, культуры и образования. Среди них известные нижегородцам люди: бывший министр образования области Сергей Наумов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Солодкий, заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин, депутат Государственной Думы Артем Кавинов, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Щетинина, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров. Такие примеры, по мнению Евгения Люлина, должны вдохновлять новые поколения студентов.

"Нижегородский институт управления является одним из ведущих научных и информационно-аналитических центров. Именно здесь ведутся инновационные разработки, благодаря которым выпускники получают современные знания и практические навыки в области управления. Благодарю всех преподавателей за труд желаю им успешного решения стоящих перед вузом задач по подготовке руководящих кадров новой формации, современных менеджеров государственного управления, способных эффективно работать, добиваться успеха. Депутатский корпус высоко ценит добрые отношения, которые сложились за годы между Нижегородским институтом управления и Законодательным Собранием Нижегородской области. Желаю педагогам новых успехов в образовательной и научной деятельности. А в качестве доброго напутствия студентам вуза мне хотелось бы напомнить слова писателя Константина Симонова, который говорил, что "образованный человек отличается от необразованного тем, что считает свое образование незаконченным". Желаю ребятам никогда не останавливаться на достигнутом, всегда стремиться к знаниям, развиваться, совершать открытия и достигать новых высот во имя дальнейшего развития и процветания Нижегородской области и России", - сказал Евгений Люлин.

"1-е сентября – это не просто добрый праздник, это важная точка отсчёта и в биографии учебного заведения, и в судьбе каждого, кто сегодня получает образование. Трепетное ожидание, волнение испытывают сегодня не только те, кто впервые войдут в двери школ и высших учебных заведений, но и выпускники, которых впереди ждут новые открытия и жизненные испытания. Желаю удачи каждому школьнику и студенту. А также сердечно благодарю всех педагогов и преподавателей за кропотливый труд, понимание и готовность к сотрудничеству. Пусть для всех год будет добрым, плодотворным, насыщенным важными событиями. Ради этого мы работаем!", - сказал директор НИУ – филиала РАНХиГС, депутат Законодательного Собрания Александр Парамонов.

Ранее Евгений Люлин посетил нижегородскую "Школу 800" в рамках работы педагогического форума.

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Теги:
1 сентября Евгений Люлин Законодательное собрание
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