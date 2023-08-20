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Общество

Глеб Никитин: "Нефтепереработка вносит серьезный вклад в экономику региона"

03 сентября 2023 08:45  [59] Общество

3 сентября в России отмечается День работника нефтяной и газовой промышленности. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов отрасли поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Для Нижегородской области отрасль имеет огромное значение. Нефтепереработка вносит серьезный вклад в экономику региона", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что благодаря реализованным крупным инвестиционным проектам удалось не только сохранить, но и нарастить объём производства. За первое полугодие 2023 года нефтепереработка показала рост на 14,5%. 

"Ваша профессия требует большой ответственности и профессионализма. Постоянно появляются новые технологии и задачи. В Нижегородской области работает немало талантливых исследователей, развивается соответствующая научная инфраструктура, например, несколько лет назад был создан Научно-исследовательский центр мирового уровня. Уверен, что дополнительные возможности позволят нам и дальше уверенно двигаться вперед", - добавил Глеб Никитин. 

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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