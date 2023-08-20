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Общество

Глеб Никитин: "Подвиги гвардейцев России вошли в историю"

02 сентября 2023 08:55  [98] Общество

2 сентября в России отмечается День российской гвардии. С праздником военнослужащих и ветеранов поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В этот день мы чествуем тех, кто делом своей жизни выбрал служение Родине. Подвиги гвардейцев России вошли в историю, их героические образы стали частью национальной культуры. В годы Великой Отечественной войны гвардейские части показывали чудеса героизма и самоотверженности, вносили колоссальный вклад в освобождение мира от нацизма. Сегодняшние гвардейцы являются достойными продолжателями славных традиций", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор поблагодарил всех нижегородцев, несущих службу в гвардейских частях.

"Сегодня вы вновь делом защищаете Родину, отстаиваете ее свободу и независимость. Это достойно самого глубокого уважения", - добавил Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники Росгвардия
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