Глеб Никитин: "Подвиги гвардейцев России вошли в историю" Общество

2 сентября в России отмечается День российской гвардии. С праздником военнослужащих и ветеранов поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В этот день мы чествуем тех, кто делом своей жизни выбрал служение Родине. Подвиги гвардейцев России вошли в историю, их героические образы стали частью национальной культуры. В годы Великой Отечественной войны гвардейские части показывали чудеса героизма и самоотверженности, вносили колоссальный вклад в освобождение мира от нацизма. Сегодняшние гвардейцы являются достойными продолжателями славных традиций", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор поблагодарил всех нижегородцев, несущих службу в гвардейских частях.

"Сегодня вы вновь делом защищаете Родину, отстаиваете ее свободу и независимость. Это достойно самого глубокого уважения", - добавил Глеб Никитин.