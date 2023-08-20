Нижегородцы могут воспользоваться навигатором по выбору научных специальностей Общество

В России начал работу навигатор по научным специальностям, которым могут воспользоваться и жители Нижегородской области. Он запущен на сайте Десятилетия науки и технологий наука.рф в рамках национального проекта «Наука и университеты». Сервис поможет еще большему числу абитуриентов и школьников узнать о научных специализациях, чтобы в дальнейшем связать жизнь с наукой.

В навигаторе по научным специальностям можно найти информацию о направлениях подготовки и специальностях бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры около 500 вузов по всей стране.

По информации АНО "Национальные приоритеты", на сайте все научные специальности для удобства разделены на восемь областей знаний: «Математические и естественные науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Образование и педагогические науки», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе» и «Искусство и культура».

«Наука - многогранный и увлекательный мир, в котором талантливая молодежь может найти себя и успешно развиваться. В Десятилетие науки и технологий молодые ученые создают новые разработки и совершают открытия в самых разных сферах – от квантовой физики до биотехнологий и генной инженерии. Многие из них занимаются популяризацией науки и участвуют в крупных мероприятиях, таких как Конгресс молодых ученых. Навигатор собрал самую актуальную информацию о специальностях из различных областей знаний, а также перечень лучших университетов России, чтобы еще больше абитуриентов могли узнать о современных направлениях и возможностях построить успешную и увлекательную карьеру в науке», - прокомментировала София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» (оператор проведения в России Десятилетия науки и технологий).

Период с 2022-го по 2031 год Указом Президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки.

Со всей актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.

(0+)