Нижегородские молодогвардейцы передали школьные наборы детям в поселке Троицко-Харцызск ДНР Общество

Фото предоставлено пресс-службой НРО Единой России

В День знаний, 1 сентября, нижегородские молодогвардейцы передали школьные наборы ученикам школы в поселке Троицко-Харцызск Донецкой народной республики.

По информации пресс-службы НРО "Единой России", во время очередной поездки на Донбасс в рамках гуманитарной миссии активисты Нижегородского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» посетили учебное заведение и поздравили ребят и педагогов с началом нового учебного года.

«В День знаний приехали в школу в поселке Троицко-Харцызск, чтобы подарить детям праздник и передать наборы для учебы и творчества. Благодаря поддержке правительства Нижегородской области здесь сделан ремонт, вставили новые окна, заменили водопровод и отопление - то есть школа готова к обучению детей и в зимний период. Во дворе построена современная спортивная площадка, где можно заниматься спортом на высшем уровне», - рассказал руководитель Нижегородского регионального отделения МГЕР Роман Зыков.

Также молодогвардейцы передадут подарки в школу в Мариуполе.

Наборы к школе были приобретены при содействии нижегородского Штаба общественной поддержки партии в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу».

Напомним, активисты «Молодой Гвардии Единой России» регулярно выезжают на Донбасс с гуманитарной миссией для помощи мирному населению и поддержки российских военнослужащих.

В середине мая прошлого года Нижегородская область взяла шефство над Харцызском – городом областного значения в центральной части Донецкой народной республики. Регион и Харцызск сотрудничают в реализации проектов, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, взаимодействия в сферах поддержки образования, здравоохранения, социальной отрасли, спорта, молодежной политики и ряда других.

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Агломерация Большой Харцызск в Донецкой народной республике объединяет населенные пункты: Харцызск, Иловайск, Зугрэс, Зуевку и Троицко-Харцызск.