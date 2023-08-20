Воскресенский район: не только Светлояр
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 сентября 2023 11:38  [58] Нижегородские архивисты подготовили обзор личных фондов ветеранов ко Дню окончания Второй мировой войны
02 сентября 2023 10:50  [109] Нижегородские молодогвардейцы передали школьные наборы детям в поселке Троицко-Харцызск ДНР
02 сентября 2023 09:34  [135] Сто медиков дефицитных специальностей получили региональные стимулирующие выплаты с начала года
02 сентября 2023 09:05  [134] Олег Лавричев: "Росгвардейцы – это пример стойкости, мужества и отваги"
02 сентября 2023 08:55  [141] Глеб Никитин: "Подвиги гвардейцев России вошли в историю"
01 сентября 2023 18:48  [274] Новые правила по обращению с отходами электроники введены в России
01 сентября 2023 18:32  [309] Нижегородская детская художественная школа №1 возобновила работу после ремонта
01 сентября 2023 18:15  [284] Новые корпуса школ № 168 и 117 открылись в Нижнем Новгороде 1 сентября
01 сентября 2023 17:45  [246] Школа в селе Ковригино Городецкого округа открылась 1 сентября после капремонта
01 сентября 2023 17:21  [274] "Единая Россия" помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране
Общество

Нижегородские молодогвардейцы передали школьные наборы детям в поселке Троицко-Харцызск ДНР

02 сентября 2023 10:50  [109] Общество
Фото предоставлено пресс-службой НРО Единой России

Фото предоставлено пресс-службой НРО Единой России

В День знаний, 1 сентября, нижегородские молодогвардейцы передали школьные наборы ученикам школы в поселке Троицко-Харцызск Донецкой народной республики.

По информации пресс-службы НРО "Единой России", во время очередной поездки на Донбасс в рамках гуманитарной миссии активисты Нижегородского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» посетили учебное заведение и поздравили ребят и педагогов с началом нового учебного года.

«В День знаний приехали в школу в поселке Троицко-Харцызск, чтобы подарить детям праздник и передать наборы для учебы и творчества. Благодаря поддержке правительства Нижегородской области здесь сделан ремонт, вставили новые окна, заменили водопровод и отопление - то есть школа готова к обучению детей и в зимний период. Во дворе построена современная спортивная площадка, где можно заниматься спортом на высшем уровне», - рассказал  руководитель  Нижегородского регионального отделения МГЕР Роман Зыков.

Также молодогвардейцы передадут подарки в школу в Мариуполе.

Наборы к школе были приобретены при содействии нижегородского Штаба общественной поддержки партии в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу».

Напомним, активисты «Молодой Гвардии Единой России» регулярно выезжают на Донбасс с гуманитарной миссией для помощи мирному населению и поддержки российских военнослужащих.

В середине мая прошлого года Нижегородская область взяла шефство над Харцызском – городом областного значения в центральной части Донецкой народной республики. Регион и Харцызск сотрудничают в реализации проектов, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, взаимодействия в сферах поддержки образования, здравоохранения, социальной отрасли, спорта, молодежной политики и ряда других.

СПРАВКА

Агломерация Большой Харцызск в Донецкой народной республике объединяет населенные пункты: Харцызск, Иловайск, Зугрэс, Зуевку и Троицко-Харцызск.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph