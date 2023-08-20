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Спорт

Спортивную форму с цитатами Максима Горького представили в Нижнем Новгороде

02 сентября 2023 12:54  [97] Спорт
Фото предоставлено пресс-службой футбольного клуба Пари Нижний Новгород

Фото предоставлено пресс-службой футбольного клуба Пари Нижний Новгород

Футбольный клуб «Пари НН» и его генеральный партнер, букмекерская компания PARI, представили альтернативный стильный комплект формы на сезон 2023/24.

Он посвящен 155-летию писателя Максима Горького, имя которого Нижний Новгород носил с 1932 по 1990 год.

В сезоне 2023/24 «Пари НН» проведет ряд матчей в специальной форме, выполненной в черно-желтых тонах. Эта же цветовая гамма выбрана для клубной эмблемы, в которую интегрирован логотип PARI. Дизайнеры украсили джерси контрастной вертикальной полосой с перечислением цитат Горького.

Создатели формы нанесли на футболки и другие элементы, отсылающие к юбилею и творчеству Горького. В частности, на воротнике можно увидеть роспись писателя, а на одном из рукавов — его цитату: "Безумство храбрых, вот мудрость жизни!". В "Пари НН" выбрали эту строчку своим слоганом на сезон.

PARI и "Пари НН" представили новую форму на центральных улицах Нижнего Новгорода. Болельщики команды и местные жители увидели гигантские джерси с цитатами Горького на главных улицах города.

Алексей Левинский, директор по спортивному маркетингу PARI:

"Мы уже не первый раз проводим в Нижнем Новгороде яркие перформансы для местных жителей. Это один из самых красивых городов России с богатой историей. Он прочно ассоциируется с великим русским писателем Максимом Горьким, у которого в этом году юбилей. Мы решили связать литературу и футбол и выпустили футболки. Уверен, нижегородцы их  полюбят. Верю, что новая форма принесет клубу удачу в новом сезоне".

Игроки «Пари НН» уже оценили новый стиль на фотосессии, приуроченной к релизу игровых комплектов и коллекции мерча. Впервые в новой форме команда сыграет перед своими болельщиками в субботу, 2 сентября. В этот день в матче седьмого тура РПЛ "Пари НН" на своем поле встретится с казанским «Рубином».

В прошлом сезоне РПЛ PARI и "Пари НН" уже презентовали игровую форму и коллекцию мерча с уникальным дизайном, вдохновленным главной городской достопримечательностью — Стрелкой.

 

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Теги:
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