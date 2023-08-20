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Культура и отдых

Джазовый фестиваль пройдет в нижегородском парке "Швейцария" в сентябре

02 сентября 2023 13:16  [1] Культура и отдых

На джазовый фестиваль "Осень в Швейцарии", который пройдет в парке "Швейцария" 8, 9 и 10 сентября, приедут звезды джаза.  

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
 
Лариса Долина, Игорь Бутман, Даниил Крамер, Мариам Мерабова, а также три оркестра, восемь джазовых коллективов и солистов из Москвы, Костромы и Нижнего Новгорода выступят в рамках трехдневной концертной программы.  
 
В этом году фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

"Это позволило ему стать большим культурно-образовательным проектом с мастер-классами, лекциями, экскурсиями и выступлениями джазовых коллективов в многочисленных мероприятий парка", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

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Теги:
Музыка Парки Фестиваль
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