Джазовый фестиваль пройдет в нижегородском парке "Швейцария" в сентябре Культура и отдых

На джазовый фестиваль "Осень в Швейцарии", который пройдет в парке "Швейцария" 8, 9 и 10 сентября, приедут звезды джаза.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.



Лариса Долина, Игорь Бутман, Даниил Крамер, Мариам Мерабова, а также три оркестра, восемь джазовых коллективов и солистов из Москвы, Костромы и Нижнего Новгорода выступят в рамках трехдневной концертной программы.



В этом году фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Это позволило ему стать большим культурно-образовательным проектом с мастер-классами, лекциями, экскурсиями и выступлениями джазовых коллективов в многочисленных мероприятий парка", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

(0+)