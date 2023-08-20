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Общество

Восемь районов Нижегородской области полностью завершили снос аварийных домов

02 сентября 2023 16:18  [106] Общество

Восемь районов Нижегородской области полностью завершили снос аварийных домов, сообщили в министерстве строительства региона.

В августе 2023 года мероприятия по сносу расселенных многоквартирных аварийных домов завершили еще 3 муниципальных образования региона: Балахнинский муниципальный округ; Вадский муниципальный округ; г.о.г. Арзамас. 

Снос аварийных домов в Нижегородской области также полностью завершили Вачский муниципальный округ, Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Княгининский муниципальный округ, городской округ Навашинский, городской округ города Шахунья.

Мероприятия ведутся в рамках реализации подпрограммы государственной программы "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области".

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Теги:
Ветхий фонд Снос
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