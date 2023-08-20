Восемь районов Нижегородской области полностью завершили снос аварийных домов Общество

Восемь районов Нижегородской области полностью завершили снос аварийных домов, сообщили в министерстве строительства региона.



В августе 2023 года мероприятия по сносу расселенных многоквартирных аварийных домов завершили еще 3 муниципальных образования региона: Балахнинский муниципальный округ; Вадский муниципальный округ; г.о.г. Арзамас.



Снос аварийных домов в Нижегородской области также полностью завершили Вачский муниципальный округ, Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Княгининский муниципальный округ, городской округ Навашинский, городской округ города Шахунья.



Мероприятия ведутся в рамках реализации подпрограммы государственной программы "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области".