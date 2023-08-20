Детсад на 280 мест планируется построить в Кстовском округе Общество

Детсад на 280 мест планируется построить в Кстовском округе. Согласно информации, размещенной в Едином государственном реестре заключений, объект капитального строительства будет располагаться на расстоянии 1,85 км от д. Анкудиновка. Проектная документация была подготовлена ООО "Проектные технологии". Получено положительное заключение экспертизы. Экспертной организацией являлось ГАУ НО "Управление государственной экпертизы проектной документации и результатов инженерных исследований". Дата включения сведений в реестр - 1 сентября 2023 года. Как указано в заключении экспертизы, застройщиком является ООО "Специализированный застройщик "Экострой".

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