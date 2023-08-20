Форум "Территория ритма" собрал более 300 лидеров социальных изменений со всей России Общество

Фото предоставлено организаторами форума

На берегу Горьковского моря 2 сентября состоялось торжественное открытие международного инклюзивного форума лидеров социальных изменений «Территория ритма».

В этом году на форум приехали более 300 человек, представляющих 55 регионов России и Республику Беларусь. Участники смогут рассказать о своих авторских идеях, стать членами международной команды и развивать социальные и социально-предпринимательские проекты.

«Территория ритма» - это крупнейший в России бизнес-форум для социальных предпринимателей. Название форума говорит само за себя, «Ритм» - это про движение, про энергию и про то, чтобы быть в тренде. А сегодня это значит – быть социально ответственным. Форум мотивирует людей создавать правильные, социально-значимые проекты. Я желаю этому проекту захватить идеей социального предпринимательства людей, которые принимают важные решения, и людей, которые еще развиваются и каждый год добиваются новых успехов», - сказал на открытии форума заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Также участников поприветствовал начальник департамента современных информационных технологий и новых коммуникаций Управления президента РФ по общественным проектам Геннадий Гурьянов.

«После прочтения проектов участников действительно поднимается настроение. У всех, кто приехал на форум со всей России, есть своя история преодоления и история развития своего проекта. Благодаря тому, что на «Территории ритма» собирается такая сильная команда и есть такие сильные люди, как вы, страна точно будет меняться к лучшему», - отметил он.

По словам министра социальной политики Нижегородской области Игоря Седых, с 2017 года форум значительно вырос, а регион входит в тройку в стране по количеству социальных предпринимателей. Также сейчас в регионе активно развивается и начинает работать кластер социальных инноваций.

Как сообщают организаторы форума, за четыре дня команды представят проекты в сферах развития системы здравоохранения, подросткового, в том числе инклюзивного развития и досуга, экологии, благотворительности, трудоустройства людей с инвалидностью, туризма (в том числе инклюзивного), профессионального самоопределения подростков, реабилитации и адаптации в обществе. Также участники смогут проработать свои идеи и создать полноценный социальный проект, получить инвестиции и поддержку для реализации идей.

Ярким событием первого дня станет уже полюбившая с прошлого года площадка практики «Три мэра». Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, глава Дзержинска Иван Носков и глава Богородска Алексей Коротков выступят перед участниками форума и смогут ответить на вопросы о лидерстве и личной мотивации.

В рамках форума также пройдет насыщенная образовательная программа, направленная на комплексную проработку проектов участников, их лидерских компетенций и подготовку к финальной защите. Уже в день открытия лидеры изменений пообщались с заместителем министра науки и высшего образования РФ Ольгой Петровой. Она рассказала о том, как находить свою мотивацию, собирать команду и получать результат, а также проанализировала кейсы из практики успешных и неуспешных руководителей.

«К нам приехали ребята более чем из 55 регионов России - и это большая ценность. Форум «Территория ритма» состоялся как живая история, которую создаете вы. Сюда хотят приехать все больше людей, а значит, «Ритм» важен, и он – про вас. Ваши мечты оживают в ваших историях успеха, реализованных проектах, смелости. А вы становитесь драйверами социальных изменений в своих регионах по всей стране», – делится автор форума, руководитель проектного отдела «Доступная среда» АНО «Проектный офис стратегии развития Нижегородской области» Роман Пономаренко.

На площадке для организации и поддержания доступной среды работают специально обученные волонтеры, чтобы создать максимально комфортные условия для каждого участника. Благодаря такому подходу форум стал победителем номинации «Инклюзивное лидерство» федерального проекта «Открыто для всех» Агентства стратегических инициатив. Его опыт перенимают и за пределами Нижегородской области. Так, региональный инклюзивный форум в этом году состоялся в Республике Удмуртия.

Организаторами мероприятия в Нижегородской области выступают Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, АНО «Проектный офис стратегии развития Нижегородской области» и нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег».

Мероприятие проходит при поддержке правительства Нижегородской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АНО «Россия — страна возможностей», министерства внутренней региональной и муниципальной политики, Корпоративного университета Нижегородской области.

Напомним, впервые форум «Территория ритма» прошел в 2017 году. Тогда к нему присоединились 60 участников из шести регионов России. За семь лет молодежное мероприятие достигло международных масштабов, привлекло внимание ведущих экспертов, заслужив награды и премии. За время реализации форума его участниками было создано более 65 социальных бизнесов, выиграно более 35 грантов, запущено свыше 85 социально-значимых проектов. Число участников сообщества «Ритм» превысило 1600 человек по всей России.

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