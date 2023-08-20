Юрий Шалабаев призвал нижегородцев проявлять бдительность и объединить усилия в борьбе с терроризмом Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев обратился к жителям города по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Текст обращения распространила пресс-служба администрации города.

«Сегодня День солидарности в борьбе с терроризмом. Мы вспоминаем жертв терактов и всех, кто погиб, стараясь их предотвратить. В этот день я бы хотел подчеркнуть важность единства и общей заботы о безопасности. Терроризм остается одной из самых серьезных угроз, и только объединенные усилия могут помочь нам противостоять этому вызову.

Нижний Новгород – наш дом, место, где мы живем, работаем и воспитываем своих детей. Мы стремимся к тому, чтобы наш город был безопасным и гармоничным местом для каждого из нас. Вместе мы можем сделать наше общество устойчивым к идеологиям экстремизма и насилия», - отметил глава города.

«Призываю каждого из вас проявить внимание и заботу к окружающим. Если вы заметите что-либо подозрительное или странное, не оставайтесь равнодушными. Своевременная реакция и обмен информацией с правоохранительными органами могут спасти жизни и предотвратить теракты», - говорится в заключительной части обращения.