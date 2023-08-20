Пакгаузы стали лауреатом премии International Architecture Awards
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Индивидуальные тепловые пункты появятся в МКД Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 сентября 2023 09:52  [87] Юрий Шалабаев призвал нижегородцев проявлять бдительность и объединить усилия в борьбе с терроризмом
03 сентября 2023 09:10  [95] Олег Лавричев: "Мы всегда стояли на передовой борьбы с терроризмом"
03 сентября 2023 08:45  [107] Глеб Никитин: "Нефтепереработка вносит серьезный вклад в экономику региона"
02 сентября 2023 17:38  [462] Форум "Территория ритма" открыли в Нижегородской области 2 сентября
02 сентября 2023 17:14  [261] Детсад на 280 мест планируется построить в Кстовском округе
02 сентября 2023 16:18  [276] Восемь районов Нижегородской области полностью завершили снос аварийных домов
02 сентября 2023 14:56  [310] Нижегородцы могут воспользоваться навигатором по выбору научных специальностей
02 сентября 2023 11:38  [346] Нижегородские архивисты подготовили обзор личных фондов ветеранов ко Дню окончания Второй мировой войны
02 сентября 2023 10:50  [291] Нижегородские молодогвардейцы передали школьные наборы детям в поселке Троицко-Харцызск ДНР
02 сентября 2023 09:34  [354] Сто медиков дефицитных специальностей получили региональные стимулирующие выплаты с начала года
Общество

Юрий Шалабаев призвал нижегородцев проявлять бдительность и объединить усилия в борьбе с терроризмом

03 сентября 2023 09:52  [87] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев обратился к жителям города по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Текст обращения распространила пресс-служба администрации города.

«Сегодня День солидарности в борьбе с терроризмом. Мы вспоминаем жертв терактов и всех, кто погиб, стараясь их предотвратить. В этот день я бы хотел подчеркнуть важность единства и общей заботы о безопасности. Терроризм остается одной из самых серьезных угроз, и только объединенные усилия могут помочь нам противостоять этому вызову.
Нижний Новгород – наш дом, место, где мы живем, работаем и воспитываем своих детей. Мы стремимся к тому, чтобы наш город был безопасным и гармоничным местом для каждого из нас. Вместе мы можем сделать наше общество устойчивым к идеологиям экстремизма и насилия», - отметил глава города.

«Призываю каждого из вас проявить внимание и заботу к окружающим. Если вы заметите что-либо подозрительное или странное, не оставайтесь равнодушными. Своевременная реакция и обмен информацией с правоохранительными органами могут спасти жизни и предотвратить теракты», - говорится в заключительной части обращения.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Терроризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph