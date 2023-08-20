Успешные практики развития народных промыслов обсудили в Нижнем Новгороде Общество

Успешные практики развития народных промыслов обсудили в Нижнем Новгороде в рамках Международного форума потребительской кооперации, который открылся 1 сентября на Нижегородской ярмарке, сообщают организаторы.

Стоит отметить, что участниками форума стали десятки облпотребсоюзов и крайпотребсоюзов со всей страны.

В рамках деловой программы форума состоялся круглый стол «Народные промыслы: традиции, возрождение и развитие в кооперативном движении», в котором приняли участие председатель Центросоюза России Дмитрий Зубов, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, руководители потребительских обществ, развивающие народные промыслы. Модератором круглого стола выступила председатель Совета Оренбургского облпотребсоюза Лариса Кузьмина.

Круглый стол по этой тематике отличался от других официальных мероприятий деловой программы форума. В уютной деревенской избе за хлебосольным столом прошло обсуждение темы, которой Центросоюз России уделяет большое внимание.

Председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов отметил, что народные промыслы - это достояние страны, отражающее ее историю и относящееся к культурному наследию, они делают Россию богаче. «Еще несколько лет назад мы говорили о том, что многие великие достижения наших мастеров народных промыслов могут быть утеряны. Чтобы этого не произошло Центросоюз начал большую планомерную работу по оказанию поддержки потребительским обществам, работающим в этой сфере. И вот сегодня мы сидим и пьем чай из гжельского фарфора, который начал возрождаться благодаря тому, что пришли серьезные инвесторы и очень мощно поддержали развитие Гжели. Дальше нашлись энтузиасты, которые вдохнули новую жизнь в лаковые миниатюры из Федоскино. Появились и другие меценаты, которые в развитии народных промыслов видят не только бизнес - есть такие социальные вещи, которые деньгами не измеряются. Для Центросоюза это тоже не статья доходов, главное сохранять и приумножать», - подчеркнул Дмитрий Львович.

Возрождение и развитие народных промыслов должно осуществляться по нескольким направлениям, одним из главных Дмитрий Зубов назвал подготовку кадров, причем мастеров, не просто владеющих необходимыми техниками, но и готовых вкладывать в свое дело душу. В настоящее время начинают возрождаться училища, готовящие таких мастеров-ремесленников, как, например, в Гжели, Федоскино и других центрах народных промыслов.

Дмитрий Зубов отметил, что самим производителям нужно не только базироваться на достижениях прошлого, но и создавать новую отвечающую духу времени продукцию. Здесь он привел в пример опыт ПК «Оренбургские пуховницы» - наряду с традиционными платками они выпускают большой ассортимент изделий, которые позиционируют как стильную одежду и аксессуары для современной женщины.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян рассказал, что в Нижегородской области действует ряд программ поддержки, которые направлены не только на финансирование техперевооружения предприятий, но и оказание помощи в реализации продукции народных промыслов, что зачастую бывает даже сложнее, чем изыскать средства на новый станок. Андрей Григорьевич поблагодарил Центросоюз за внимание к такой актуальной теме на Международном форуме и возможностью делиться опытом.

Одной из основных проблем предпринимательской деятельности в сфере художественных промыслов является сбыт продукции. Куратор от Центросоюза России Павел Привалов рассказал о реализации проекта «КООП-Народные промыслы». С 2020 года ведется работа по созданию сети одноименных тематических магазинов. Сейчас работают два пилотных магазина «КООП народные промыслы» в Сочи и Калининградской области. В ассортименте фирменных торговых объектов представлены товары более чем десяти производителей народно-художественных промыслов. Павел Анатольевич отметил, что такой формат магазинов хорошо зарекомендовал себя и проект полностью готов для тиражирования в крупных городах и курортных зонах с большим трафиком туристов.

В рамках круглого стола состоялся конструктивный диалог по обсуждению лучших практик развития народных промыслов в системе потребительской кооперации России. Руководители потребительских обществ поделились, как на их предприятиях сохраняются и развиваются ценности, подаренные предками. Речь также шла о людях и целых династиях, которые в нескольких поколениях продолжают семейное дело, передавая уникальные секреты мастерства молодому поколению.

Завершилась работа круглого стола эффектным показом новой зимней коллекции дизайнерской одежды, шалей и других пуховых изделий от ПК «Оренбургские пуховницы».