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Несколько рейсов в Анталию и Москву задержаны и отменены в аэропорту Нижнего Новгорода

03 сентября 2023 12:05  [2] Общество
Несколько рейсов в Анталию и Москву задержаны и отменены в аэропорту Нижнего Новгорода

Несколько рейсов в Анталию и Москву задержаны и отменены в аэропорту Нижнего Новгорода

Несколько рейсов в Анталию и Москву задержаны и отменены в аэропорту Нижнего Новгорода 3 августа.

В частности, на сайте международного аэропорта Нижнего Новгорода им. Чкалова отмечается, что рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU-800 Нижний Новгород – Анталия с 14:30 перенесен на 15:30.

Кроме того, рейс S7-1098 авиакомпании «S7 Airlines» в Москву, запланированный на 19:15 отменен совсем.

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Теги:
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