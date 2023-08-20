Пожарная часть освящена в Нижнем Новгороде Общество

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожарная часть освящена в Московском районе Нижнего Новгорода. Церемонию освящения прошла 25 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, после освящения священнослужителю провели экскурсию по пожарной части. Затем он побеседовал с личным составом и благословил пожарных.

В завершении встречи батюшка пожелав сотрудникам ПСЧ душевной крепости, телесного здоровья и мира в семьях.