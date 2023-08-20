Александр Ф. Скляр стал хедлайнером фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» в Нижнем Новгороде Общество

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» прошел в Нижнем Новгороде 2 сентября, сообщают организаторы.

На сцене под открытым небом выступил Александр Ф. Скляр и другие музыкальные коллективы, насыщенной была и развлекательная программа праздника, с творческими, спортивными и образовательными площадками.

Стоит отметить, что второй год масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив ведет свое шествие по всей стране, в этот раз он охватывает 26 городов от Дальнего Востока до западной части России.

«На фестиваль, мы видим, нижегородцы собираются с самого утра целыми семьями, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников. – Здесь очень много рассчитано на молодежь – образовательные, спортивные, образовательные площадки. Важно, что дети, подростки общаются с ровесниками, видят гостей фестиваля, которые своей каждодневной честной и талантливой работой вносят вклад в развитие и процветание нашей страны. Так подрастающее поколение впитывает патриотизм из живой среды, за пределами школы».

Одним из самых зрелищных стало шоу «Сильнейшая нация мира». Российские богатыри поразили зрителей уникальными номерами на грани человеческих возможностей. Продемонстрировали их нижегородцы-атлеты национальной сборной Федерации стронгмена России, амбассадоры движения: Юрий Кузьмин, Антон Листопад, Иван Шатов и Дмитрий Мельчанов.

Главным музыкальным хедлайнером «Русского лета. ZаРоссию» стал Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ». Легенды русского рока исполнили свои самые популярные песни коллектива: «Эльдорадо», «На кухне», «Маршруты московские», «Босиком по Луне». Слушатели также насладились творчеством «принцессы русского рока» Мары, известной хитами «Самолет», «Дельфины», «Холодным мужчинам».

«В Нижнем Новгороде люди очень восприимчивы к року, и здесь сегодня чувствуется наша общая идея: мы – вместе! – поделилась она своими впечатлениями. – Идея русского движения, за Россию, абсолютно созвучна нам и тому, что мы делаем. Мы уже сыграли 33 концерта для наших русских солдат, в том числе на передовой. Мой главный альбом называется «Русская звезда», а новая песня «Русские люди».

Боевая музыкальная группа, как они сами себя называют, – «Катюша» тоже не раз давали концерты в зоне боевых действий. Девушки рассказали, почему выезжают непосредственно к бойцам: «Для нас очень почетно открывать это концерт, и мы очень рады, что мы, выступая здесь, в Нижнем Новгороде, или в зоне СВО, делаем это для ребят, чтобы они знали и видели: про них не забывают, любят, в них верят, ими гордятся. Еще один важный момент заключается в том, что, ребята находятся в зоне военных действий очень долго, и эти условия становятся обыденность. Поэтому мы стараемся им привезти частичку дома, порадовать, приобнять, дать почувствовать, что их мамы, сестры, жены ценят все, что они делают».

Также вышедший на сцену к нижегородской публике рэп-исполнитель Рич сообщил, что обожает Нижний Новгород, в котором бывал десятки раз и считает одним из тех городов, куда хотел бы переехать жить. Он представил обновленные версии уже известных песен, как, например, «Береги себя», «Солдатский сон». Кроме того, порадовали зрителей местная исполнительница Натальи Савы и псковичи «Постоянные».

Любители поэзии оценили литературную часть фестиваля – перед гостями фестиваля выступило творческое объединение «Литквартет Влада Маленко». Перу его основателя, режиссера и актера принадлежат ставшие известными на всю страну стихотворения «Ржев», «Русские маяки», «Ангелы Сталинграда», а также басни. Маленко известен и как художественный руководитель музея Сергея Есенина в Москве, Московского театра поэтов и Всероссийского фестиваля молодой поэзии «Филатов-фест», единственного в своем роде. Познакомились горожане и с творчеством Sofa Star – популярной танцовщицы и хореографа.

Также в рамках фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» в Доме народного единства нижегородцам представил свою программу Первый Общероссийский передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству». Там прошли кинопоказы документальных картин, посвященных подвигам участников специальной военной операции, будням волонтеров, которые поддерживают бойцов, и мирных жителей Донбасса. Организаторы представили фильмы как признанных мастеров документалистики, так и любителей.Одна из картин, снятых не профессионалами, – «Путь из ниоткуда», которую привезли мариупольцы. Это история, рассказанная из первых уст жителями города, пережившими вместе военные действия.

Завершил праздник официальный гимн фестиваля.

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Народного фронта и Общественной палаты России.