Рабочий погиб под завалами грунта при земляных работах в Ворсме Происшествия

Рабочий погиб под завалами грунта при земляных работах в Ворсме 3 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

При проведении земляных работ на улице Ленина в Ворсме 35-летний рабочий спустился в траншею глубиной 3-4 метра, однако произошел сход грунта и его завалило.

Пожарные и спасатели из Павлова незамедлительно прибыли на место происшествия. Они обнаружили тело мужчины и извлекли его на поверхность.

Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.