Более 250 человек эвакуировано из учебного корпуса ННГАСУ из-за срабатывания пожарной сигнализации Происшествия

Более 250 человек эвакуировано из учебного корпуса ННГАСУ из-за срабатывания пожарной сигнализации 4 сентября.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, утром 09:20 поступило сообщение о сработке ПАК «Стрелец – Мониторинг» на улице Ильинская, 65 к.3, где располагается ФГБОУ ВО «ННГАСУ».

Пожарно-спасательные подразделения выехали на место происшествия. Ими была проведена проверка. По прибытии установлено – ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации.

Самостоятельно из здания эвакуировались 250 человек.