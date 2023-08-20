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Общество

Похолодание до +10 и дожди придут в Нижегородскую область на первой рабочей неделе сентября

04 сентября 2023 10:44  [58] Общество

Похолодание до +10 и дожди придут в Нижегородскую область на первой рабочей неделе сентября.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», уже к середине недели с 4 по 10 сентября в регион придут дожди и холодный фронт.

Так, 4 сентября еще ожидается до +24 градусов, однако во второй половине уже прогнозируются кратковременные дожди.

Во вторник и среду 5 и 6 сентября ожидается снижение температуры воздуха до +22 градусов, ночью – до +12 градусов.

Дожди придут в регион уже к четвергу 7 сентября, как и похолодание. Днем воздух прогреется лишь до +12 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +8. В этот день по прогнозам синоптиков ожидается дождь.

В пятницу 8 сентября погода существенно не изменится. Однако прогнозируется дальнейшее снижение температуры воздуха. Так, в пятницу ожидается лишь +10 градусов.

Однако, похолодание будет кратковременным, и уже в выходные ожидается +20. Суббота и воскресенье ожидаются без дождей, ясно и тепло.

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