Школьники из разных регионов России приехали на учебу в специализированный научный центр ННГУ Общество

Фото: Telegram-канал Олег Трофимов

Школьники из нескольких регионов России приехали на учебу в специализированный научный центр ННГУ им. Лобачевского в Балахне. Об этом сообщил и.о. ректора ННГУ Олег Трофимов.

По его данным, всего в новом учебном году слушателями научно-учебный центр вуза стали ребята из Нижегородской, Ивановской, Кировской, Московской, Челябинской областей, Республики Башкортостан, Краснодарского края.

Как добавил Олег Трофимов, в 2022 году 13 из 37 выпускников центра поступили в нижегородский госуниверситет, а остальные также стали первокурсниками различных вузов России.

Ранее сообщалось, что ННГУ и китайский Аньхойский университет подписали соглашение о сотрудничестве.