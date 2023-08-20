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Общество

Школьники из разных регионов России приехали на учебу в специализированный научный центр ННГУ

04 сентября 2023 11:28  [86] Общество
Фото: Telegram-канал Олег Трофимов

Фото: Telegram-канал Олег Трофимов

Школьники из нескольких регионов России приехали на учебу в специализированный научный центр ННГУ им. Лобачевского в Балахне. Об этом сообщил и.о. ректора ННГУ Олег Трофимов. 

По его данным, всего в новом учебном году слушателями научно-учебный центр вуза стали ребята из Нижегородской, Ивановской, Кировской, Московской, Челябинской областей, Республики Башкортостан, Краснодарского края.

Как добавил Олег Трофимов, в 2022 году 13 из 37 выпускников центра поступили в нижегородский госуниверситет, а остальные также стали первокурсниками различных вузов России.

Ранее сообщалось, что ННГУ и китайский Аньхойский университет подписали соглашение о сотрудничестве.

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Теги:
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