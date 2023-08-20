Держит удар Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

За последние пять лет российская экономика подверглась серьёзным испытаниям: в 2020-м из-за пандемии коронавируса предприятия переходили на новый режим работы, а некоторые компании были вынуждены и вовсе временно закрыться - так предписывали ограничения. Барьеры сняли спустя два года, но тут же пришлось отвечать на новый вызов: санкции, нарушенные цепочки поставок комплектующих и реализации готовой продукции. Чтобы удержать экономику региона на плаву, правительству области во главе с губернатором Глебом Никитиным приходилось действовать на опережение. Такая работа принесла результат. За шесть месяцев текущего года рост валового регионального продукта составил 6,5 процента.

Доходы показывают рост

Без поддержки экономике области было бы сложно выстоять. Вдогонку к федеральным программам принимались региональные. За три года государство выделило 250 миллиардов рублей на поддержку нижегородской экономики. А ещё вводились налоговые льготы, послабления по части отчислений в различные фонды.

- Несмотря на то, что последние три года сложились непросто, динамика экономического развития области положительная, - подчеркнул Глеб Никитин. - С 2018-го по 2022-й зафиксирован рост на уровне 8 процентов. Это на 2 процентных пункта выше, чем в среднем по стране.

Эти показатели важны для каждого нижегородца, потому что от экономического развития во многом зависит качество жизни в регионе. По итогам прошлого года эта часть региональной казны увеличилась на 15 процентов по сравнению с 2021-м. Рост пришёлся на налоговые и неналоговые доходы.

- Одним из достижений считаю то, что удалось сохранить трудовые коллективы, - говорит губернатор. - Безработица в области - ниже уровня 2020-го. Только в 2022 году было создано около 7 тысяч рабочих мест. Но гораздо важнее то, что сумели обеспечить стабильный доход жителей области. Несмотря на достаточно высокую инфляцию, рост реальной заработной платы по итогам прошлого года составил 3,2 процента. За пять месяцев текущего - показатель увеличился ещё на 10 процентов.

Забрались на вершину

Нижегородская область входит в тройку регионов - лидеров национального инвестиционного рейтинга. За пять лет удалось подняться вверх на 67 позиций. За этот период вложения в основной капитал увеличились на 88 процентов и составили 1,8 триллиона рублей. Это инвестиции в модернизацию действующих производств и создание новых предприятий.

В регионе реализуются амбициозные проекты по выпуску импортозамещающей продукции. Инвесторы стараются разместить предприятия на площадках с льготными налоговыми режимами. Их в области несколько: ОЭЗ "Кулибин", ТОРы в Володарске, Решетихе и Сарове, а также ИНТЦ "Квантовая долина", корпуса которого расположатся в Нижнем Новгороде. Самая крупная площадка - особая экономическая зона (ОЭЗ) в Дзержинске. Изначально отведённая под неё территория уже заполнена на 94 процента. Однако федеральным Правительством принято решение об увеличении площади в 10 раз - до 720 га. На новые участки уже приходят резиденты. Советом по развитию особой зоны одобрен ряд проектов, в ближайшее время начнётся их реализация.

Выросла и территория опережающего социально-экономического развития "Саров", опять же благодаря решению Кабинета министров РФ. Инвесторы и прежде проявляли к ней интерес, но его несколько сдерживал тот факт, что площадка находилась в закрытом городе. Теперь она расширена за его пределы - в состав ТОР вошли участки в технопарке "Саров".

Предпринимателям оказывают всестороннюю поддержку - как финансовую, так и консультационную. В регионе действует Корпорация развития, в муниципалитетах работают менеджеры и инвестиционные уполномоченные. С любым вопросом можно обратиться в центр "Мой бизнес", который раскинул сеть филиалов, охватывающих всю область.

Получение необходимых документов: разрешений на строительство, подключение к коммуникациям и пр. - переходит в электронный формат. Область в числе первых реализует проект «Сквозной инвестиционный поток». Цель проекта - сократить сроки и количество запрашиваемых документов, ускорить подключение бизнеса к инфраструктуре. Благодаря этому предприниматели существенно экономят своё время. Общий "клиентский путь" планируем сократить с 3,5 лет почти до 1 года. Но главное - сроки оформления бумаг существенно сокращаются.

Зерно на экспорт

Агропромышленный комплекс неизменно демонстрирует положительную динамику. Большинство сельхозпредприятий ставку делает на молочное животноводство. Отрасль переходит на современные рельсы - строятся комплексы, где применяются передовые технологии, заселяют новые дворы высокопродуктивными племенными коровами. Возводятся масштабные производственные объекты при поддержке государства. В прошлом году на поддержку агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий в области направили 5,6 миллиарда рублей. Две трети финансовой помощи поступило из областного бюджета.

- Сфера животноводства в области традиционно сильна, поэтому решили оказать растениеводству более весомую поддержку, - отметил глава региона. - Акцент сделали на обновлении парка сельхозтехники. Такая работа в хозяйствах ведётся высокими темпами. В 2021-м по уровню технической модернизации стали первыми в стране, в 2022-м вошли в пятёрку лучших.

Современные машины позволяют вести полевые работы без пауз и простоев. Они снижают зависимость от погодных условий. Что в конечном итоге способствует росту производства. 2022-й стал для области рекордным. В закрома засыпано свыше 1,7 миллиона тонн зерна. 48 процентов пшеницы соответствует продовольственным стандартам. Результат для региона с умеренным климатом очень хороший.

- Производство такого объёма заставляет задуматься о развитии экспорта зерна, - говорит Глеб Никитин. - На базе современного портового комплекса на берегу Волги планируется создание хаба. Зерно оттуда по воде через Азовское и Каспийское моря будут отправлять в страны Ближнего Востока и Африки. В год по этому каналу смогут перевозить до 300 тысяч тонн. Проект важен не только для Нижегородской области, но и для регионов Приволжского и Центрального федеральных округов.

Сам себе инспектор

На предприятиях малого и среднего бизнеса занято 630 тысяч человек. Это 38 процентов трудоспособного населения области. По сравнению с 2019-м число вовлечённых в малый и средний бизнес нижегородцев увеличилось на 16 процентов. Растёт количество занятых в этой сфере, открывается всё больше предприятий. Всего в регионе действует более 120 тысяч компаний малого и среднего бизнеса.

За пять лет поддержка МСП оказана в объёме 115 миллиардов рублей, а в 2022-м она превысила 69 миллиардов.

- По-прежнему действуют хорошо зарекомендовавшие себя меры, такие как гарантии, льготные займы, - отметил губернатор.

В области выполняется поручение Президента РФ Владимира Путина по снижению надзорной нагрузки на бизнес. Запущен сервис самопроверок "Электронный инспектор". Любая компания может воспользоваться им и анонимно пройти тест на соответствие действующим стандартам, правовым нормам.

На недавней стратегической сессии, посвящённой развитию малого и среднего предпринимательства, было предложено разработать программу закупок продукции у нижегородских компаний. Такая практика позволит предприятиям более уверенно стоять на ногах и смотреть в будущее. По мнению участников обсуждения, компании, внедряющие высокоточные технологии, заслуживают отдельной поддержки.

- Экономика области - одна из сильнейших на федеральном уровне, - считает губернатор. - Она способна выдержать серию сильнейших ударов и быстро восстановиться. Ей по силам стать локомотивом роста по многим направлениям.

Фото: Александр Воложанин, Кирилл Мартынов