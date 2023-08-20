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Общество

Юрий Шалабаев и Иван Носков выступили на форуме "Территория ритма"

04 сентября 2023 14:52  [89] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, глава Дзержинска Иван Носков и глава Богородского округа Алексей Коротков выступили перед участниками инклюзивного форума социальных предпринимателей и социально ориентированных лидеров "Территория ритма".

Как отметил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, он не в первый раз приезжает на "Территорию ритма", и за год, прошедший с прошлого форума, в городе уже реализовано несколько проектов, которые ранее предложили участники.

Так, проект "Человек с ограниченными возможностями здоровья – не ограничен" позволил 10 участникам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и с нарушениями слуха научиться управлять картом и принять участие в соревнованиях по картингу.

"Атмосфера на форуме удивительная! После общения с участниками получаешь заряд энергии, который позволяет затем работать с удвоенной силой. От проектов, которые предлагают на форуме, есть ощутимая польза городу и его жителям", - отметил мэр.

Отвечая на вопрос о создании доступной окружающей среды, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что в Нижнем Новгороде реализуются большие объемы работ по благоустройству и ремонту дорог.

"В каждом случае мы предусматриваем и в проекте, и при проведении строительных и ремонтных работ элементы "доступной среды". Естественно, мы все это делаем и при капитальном ремонте социальных учреждений, и при строительстве новых", - рассказал глава города, приведя в пример организацию пространства и создание "доступной среды" в парке "Швейцария".

"Действительно, очень важно, что участники продолжают предлагать проекты и делают это каждый год. Потому что, когда поступает предложение от людей, а потом оно еще и воплощается в жизнь, получается достойный результат - это всегда здорово и имеет колоссальный эффект! Так что предлагайте больше", - отметил Иван Носков.

Мэр Дзержинска также подчеркнул важность продолжения и регулярности общения участников после форума.

В отличие от своих коллег, глава Богородского округа Алексей Коротков посетил форум впервые. Он отметил масштаб мероприятия, его открытый, живой формат общения со спикерами и приглашенными гостями, а также пожелал участникам встречаться вживую чаще и генерировать еще больше идей вместе.

По словам автора форума, руководителя проектного отдела "Доступная среда" АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области", председателя Нижегородской региональной общественной организации инвалидов "Ковчег" Романа Пономаренко, всех участников форума объединяет желание быть полезными.

"К нам приезжают мэры и заместители губернатора, представители Законодательного собрания, министры, и все они хотят "дарить свои сердца", общаться и вместе развиваться. Это взаимовыгодный обмен энергией. Мы специально сделали программу форума в формате интенсива, чтобы людям было некогда скучать. Мы даем им инструменты проектного управления, маркетинга, коммуникаций, лидерства, презентаций, то есть создаем для них все возможности, чтобы усилиться, ведь наш слоган: "Добрых делать сильными!" - рассказал он.

Ранее инклюзивный туристический водный фестиваль прошел в Нижнем Новгороде.

 

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Теги:
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