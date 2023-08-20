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Общество

Еще две партии гуманитарного груза в зону СВО отправил нижегородский Дом народного единства

04 сентября 2023 15:14  [64] Общество
Фото: Дом народного единства

Фото: Дом народного единства

Очередные партии гуманитарного груза в зону СВО из Нижегородской области сформированы и отправлены при поддержке Дома народного единства.

Как рассказала депутат Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова, сопровождающая гуманитарную колонну, в состав груза вошли необходимое оборудование, в том числе, оптические прицелы, квадрокоптеры, строительные материалы, различная электроника и др.

Кроме того, в зону СВО поддержать бойцов из Нижегородской области также отправился "Арт-десант" в рамках проекта "Актеры Нижнего - Донбассу" нижегородского регионального отделения Союза театральных деятелей России. Проект инициировал председатель нижегородского отделения СТД Сергей Кабайло. Нижегородцы подготовили для военнослужащих музыкальную программу из популярных произведений советских и российских композиторов.

Также очередная партия гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции отправлена с Бора. Организовал сбор и приобретение нужных для фронта вещей фонд "Союз поисковых отрядов".  

Порядка 20 тонн гуманитарного груза будут переданы военнослужащим, выполняющим воинский долг в зоне проведения СВО. В составе груза – лекарства, боевая экипировка, тактические сети, блиндажные свечи, вода, строительные материалы, автомобильные стекла и многое другое. Часть груза предназначена для детского дома в Донецке.

С начала специальной военной операции правительство Нижегородской области и координационный центр, действующий на базе Дома народного единства, отправили более 400 конвоев с 3 200 тоннами гуманитарной помощи в воинские части, где служат жители региона.

Ранее сообщалось, что нижегородская делегация во главе с председателем Думы Нижнего Новгорода Олегом Лавричевым доставила гумпомощь в ЛНР.

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Теги:
гуманитарная помощь СВО
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