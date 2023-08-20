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Общество

Три нижегородских проекта вошли в число лучших региональных практик по финансовой грамотности в 2023 году

04 сентября 2023 15:43  [114] Общество

Три проекта, реализованных Волго-Вятским ГУ Банка России совместно с партнерами, включены в каталог лучших региональных практик по финансовой грамотности в 2023 году. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России.

В направлении "Финансовое просвещение детей и молодежи" отмечен детский открытый конкурс пластилиновой анимации "Планета финансов". Это совместный проект Волго-Вятского ГУ Банка России и МБУ дополнительного образования "Дом детского творчества Советского района" (Нижний Новгород). В 2022 году на конкурс из нескольких российских регионов поступило в общей сложности более 60 уникальных пластилиновых мультфильмов на финансовую тематику. При их создании участники ознакомились с основными финансовыми инструментами, научились распознавать мошеннические схемы, безопасно пользоваться безналичными платежами и онлайн-услугами.  Впоследствии видеоработы распространялись в социальных сетях партнеров конкурса и использовались в образовательном процессе.

Еще два проекта вошли в каталог лучших практик по направлению "Образовательные и просветительские проекты финансовой грамотности для взрослых". Один из них – "Тьюторы на предприятиях 2.0" – предполагает обучение наиболее активных представителей предприятий по актуальным темам финансовой грамотности. Затем они могут транслировать своим коллегам полученные знания и просветительский контент: аудио- и видеоролики, печатные материалы и материалы для социальных сетей. Проект реализован Волго-Вятским ГУ Банка России и Ассоциацией развития финансовой грамотности. За год к нему присоединились 32 предприятия из девяти регионов Приволжского федерального округа. Обучение прошли 186 тьюторов, а общий охват их аудитории превышает 70 тыс. работников предприятий.

Кроме того, отмечена практика Экспертного совета по финансовой грамотности в формате "мозгового штурма". Его организаторы – Волго-Вятское ГУ Банка России и министерство финансов Нижегородской области. Такой формат позволил выработать практические предложения, как максимально эффективно использовать ресурсы организаций-членов экспертного совета для повышения финансовой грамотности граждан. Эти предложения представлены координационному совету по повышению финансовой грамотности населения Нижегородской области.

"Чтобы люди могли получать финансовые знания, мы используем самые разные инструменты: обучающие программы, творческие конкурсы, аудиовизуальный контент, взаимодействие с медиа. Эти практики адресные, рассчитаны на свою аудиторию. И мы готовы делиться нашим опытом: важно, чтобы успешные практики могли получить распространение в других регионах", – отметила заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Юлия Серова.

Ранее сообщалось. что около 6,5 млн мошеннических угроз счетам клиентов пресекли российские банки.

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Теги:
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