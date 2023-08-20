ЛУКОЙЛ запустил уникальную АЗС на М-12 Бизнес

Фото: “ЛУКОЙЛ”

ПАО "ЛУКОЙЛ" открыло на федеральной автодороге М-12 "Москва-Казань" самую большую в стране АЗС площадью 1200 квадратных метров, где смогут одновременно заправляться 16 легковых и 6 грузовых автомобилей.

Как сообщает Telegram-канал ПАО "ЛУКОЙЛ", флагманская автозаправочная станция расположена в 150 километрах от Москвы – оптимальное расстояние для первой остановки по пути в Казань.

На АЗС предусмотрено разделение транспортных потоков для грузовых и легковых автомобилей, комфортабельная остановка для высадки и посадки пассажиров автобусов междугороднего сообщения, здание сервисного обслуживания и "зеленая" зона отдыха.

На территории станции размещены две игровые площадки для детей, магазин с расширенным ассортиментом товаров, ресторан, двухуровневая терраса и открытая зона кафе, комплекс для занятий спортом, прачечная, душевые кабины и санузлы, комната матери и ребенка, аптека, оборудованные места для выгула собак.

Трасса М-12 свяжет крупнейшие региональные центры с сетью скоростных автомагистралей. Проект "ЛУКОЙЛа" впервые позволил реализовать комплексный подход в организации обслуживания и полноценного отдыха водителей и пассажиров.