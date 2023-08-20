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Общество

Нижегородский боец рассказал об опыте боевых действий в ходе СВО

04 сентября 2023 16:18  [95] Общество
Фото: Дом народного единства

Фото: Дом народного единства

Нижегородский участник СВО с позывным "Трикс" рассказал об опыте боевых действий во время специальной военной операции. Об этом сообщает нижегородский Дом народного единства.

Боец приехал в отпуск домой, в Нижегородскую область. На специальную военную операцию он был мобилизован в октябре 2022 года, сейчас служит командиром орудия. За время службы пришел к выводу: если бы не частичная мобилизация, пошел бы на СВО добровольно, по контракту.

В отпуске младший сержант почти все время проводит с семьей, но мыслями часто возвращается "за ленту", к своим боевым товарищам. Артиллерист отметил, что все бойцы служат с полной отдачей, приближая победу.

"Участие в СВО — выбор настоящего мужчины, истинного патриота. Я горд своими парнями. Почти за год мы сработались, сплотились, понимаем друг друга даже не с полуслова, а с жеста. У всех мотивация только одна – это победа. Благодаря этому, а также поддержке семьи появляются и силы, и уверенность. Вернуться домой целым и невредимым я просто обязан", - сказал боец СВО.

Подробности боевых действий "Трикс" не раскрывает, но с удовольствием рассказывает, как во время отдыха вместе со своими боевыми товарищами читает трогательные детские письма, которые привозят на передовую вместе с гуманитарной помощью.

"Мы зачитываем письма детей всем личным составом, рассматриваем их рисунки, после чего расклеиваем по блиндажам. Детям - спасибо огромное за такую поддержку и понимание! Гуманитарная помощь из Нижегородской области приходит довольно часто, поступает все – начиная с продуктов питания, заканчивая техникой. Например, в позапрошлом месяце нам прислали небольшой экскаватор. Он сейчас служит верой и правдой: роет блиндажи и окопы. За это также выражаем благодарность", - поделился боец.

Военнослужащий отметил, что государственные и региональные меры поддержки имеют большое значение для социального самочувствия семьи. 

"Заключили военный социальный контракт, семья получает все положенные выплаты и льготы. Государство мою семью поддерживает!", - сказал наш земляк.

Напомним, в Нижегородской области продолжается набор в именные подразделения - танковые батальоны "Ивлиев" и "Горький", а также мотострелковый батальон "Серафим Саровский", формирование которого проходит совместно со Штабом Захара Прилепина, также ранее заявившим о формировании нового батальона "Родня".

По контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. Кроме того, предусмотрена единовременная выплата 200 тысяч рублей для добровольцев, отправляющихся служить в именные подразделения Нижегородской области. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, формируемых в Нижегородской области подразделениях, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/.

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Теги:
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