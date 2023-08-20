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Общество

Трасса М-12 уже в декабре 2023 года соединит Чувашию и Татарстан

04 сентября 2023 16:51  [80] Общество
фото: пресс-служба ГК Автодор

фото: пресс-служба ГК Автодор

Трасса М-12 уже в четвертом квартале 2023 года соединит Чувашию и Татарстан, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

В настоящее время на седьмом участке трассы М-12 дорожниками уложен асфальт на 55 км из 82 запланированных. Это позволит уже в декабре открыть сквозной проезд от пересечения с федеральными автодорогами А-151 Чебоксары-Цивильск-Ульяновск и Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск. Стоит отметить, что с открытием этого участка разгрузится трасса М-17 «Волга».

Уже на отдельных участках седьмого этапа М-12 начали тестировать линии освещения, на 29 мостах и путепроводах завершили укладку литого асфальтобетона, в круглосуточном режиме идет установка барьерного ограждения.

Напомним, что в сентябре этого года по скоростной трассе пользователи смогут доехать от Москвы до Арзамаса, а в декабре уже до Казани. Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».

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Теги:
Дороги М-12 Строительство
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