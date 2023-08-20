Перспективы развития потребкооперации обсудили в Нижнем Новгороде Экономика

Представители более 50 региональных организаций потребкооперации, а также делегации кооперативного сообщества из Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Китая, Марокко, Турции и ЮАР приняли участие в Международном форуме «Кооперация: время, традиция, люди» в Нижегородской области.

Мероприятие, как сообщает пресс-служба правительства региона, прошло на Нижегородской ярмарке с 1 по 3 сентября.

Главным деловым мероприятием форума стало пленарное заседание «Кооперация: новые вызовы – новые возможности». В нем приняли участие председатель совета Центросоюза России Дмитрий Зубов, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов, глава Чувашской Республики Олег Николаев, руководитель рабочей группы Совета Федерации по модернизации кооперативного законодательства Вячеслав Тимченко, депутат Государственный Думы РФ Сергей Морозов.

Андрей Саносян отметил, что в Нижегородской области потребительская кооперация является важным элементом развития сельских территорий.

«Форум приурочен к 155-летию со дня основания нижегородской потребительской кооперации, которая является значимым участником социально-экономической жизни отдаленных населенных пунктов Нижегородской области. Система союза потребительских обществ не только обеспечивает занятость, но и вносит существенный вклад в динамичное развитие торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, в совершенствование предоставляемых бытовых и образовательных услуг. Регион активно поддерживает кооператоров, за 2021-й и 2022 год объем финансовой поддержки составил около 180 миллионов рублей. Кроме того, разрабатывается проект «Сельхозконтракт», предполагающий заключение контрактов кооператорами на увеличение закупки сельхозпродукции у населения», - рассказал Андрей Саносян.

Заместитель губернатора Нижегородской области был награжден орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России» III степени.

Председатель совета Центросоюза России Дмитрий Зубов отметил, что форум позволяет кооператорам из разных регионов обменяться опытом и обсудить с представителями органов власти актуальные вопросы развития потребительской кооперации.

«Проведение форумов потребительской кооперации в различных регионах страны позволяет кооператорам наглядно показать широкой общественности и органам власти потенциал системы потребительской кооперации России, наши производственные мощности, торгово-заготовительную сеть и систему подготовки кадров. Мы показываем свое единство, преемственность и стремление двигаться вперед с организациями различных форм собственности и направлений деятельности», - сказал Дмитрий Зубов.

На форуме выступил также президент Верховного национального союза кооперативов ЮАР Лоренс Бэйл, который отметил, что кооператоры остаются вне политики и руководствуются в своей деятельности кооперативными принципами. Он призвал участников форума и кооператоров стран – участников БРИКС шире развивать сотрудничество по всем направлениям деятельности – от встречных поставок товаров до студенческих и научных обменов.

Вячеслав Тимченко рассказал о совместной работе парламентариев и кооператоров страны по совершенствованию нормативно-правовой базы деятельности потребительских обществ. Для обеспечения государственной поддержки потребительских кооперативов были внесены изменения в законодательство, разрешающие относить организации потребкооперации к субъектам малого и среднего предпринимательства.

В рамках форума на Нижегородской ярмарке работала выставка продукции и изделий предприятий системы потребительской кооперации России. Гостям и жителям города кооператоры представили широкий ассортимент продукции переработки: грибы, ягоды, лечебные травы, варенье, джемы, соки из дикоросов и другие товары. Широко была представлена продукция народно-художественных промыслов, овощи и фрукты из Кубани, соль-илецкие арбузы из Оренбурга, гатчинские валенки, мичуринские яблоки, тамбовский окорок и огромное количество хлебобулочных и кондитерских изделий.

В рамках гастрономического фестиваля предприятия общественного питания системы потребительской кооперации угощали нижегородцев астраханской ухой, татарской шурпой, кубанским борщом.

Образовательные организации системы потребительской кооперации на мероприятии провели Международный молодежный форум «Кооперация будущего», участниками которого стали более 300 студентов и преподавателей образовательных организаций системы потребительской кооперации из 26 регионов страны.

В рамках форума кооператоры страны организовали сбор гуманитарной помощи для военнослужащих. 2 сентября автолавка с продуктами питания, бронежилетами и другим снаряжением была передана представителям Краснознамённого центра специального назначения «Витязь» национальной гвардии России. В ближайшее время автомобиль с гуманитарным грузом отправится в зону СВО.

Председатель совета Нижегородского областного союза потребительских обществ Алексей Ериков напомнил, что нижегородская кооперация празднует в этом году свое 155-летие.

«Убежден, у кооперации хорошие перспективы. Наш труд нужен людям, продукция имеет спрос, производство прибыльно. Без потребительской кооперации российскому селу не прожить. Так что надо искать резервы, развивать хозяйство, увеличивать объемы деятельности, энергичнее конкурировать с другими структурами. Форум даст каждому региональному союзу очередной импульс развития, вдохновит на новые дела и свершения», - сказал Алексей Ериков.