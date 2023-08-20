Около 260 миллионов рублей в 2023 году выделено на субсидии по закупке техники нижегородским аграриям Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На субсидии по закупке техники для нижегородских аграриев в 2023 году было направлено почти 260 млн рублей. Об этом сообщили в Минсельхозе Нижегородской области.

Согласно информации, на данные средства предприятиями АПК были приобретены новые тракторы, комбайны, зерноуборочные машины и другая техника.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, с начала года закуплено 850 единиц на общую сумму свыше четырех миллиардов рублей.

В настоящее время на полях Нижегородской области продолжаются по уборке урожая и заготовке кормов для сельскохозяйственных животных.

"По линии программы регионального Минсельхоза приобретаемая аграриями техника субсидируется – компенсация может составить до 50 процентов понесенных затрат, размер субсидии зависит от вида техники", - напомнил глава Минсельхоза региона Николай Денисов.

Как сообщалось ранее, уже более 1,5 млн тонн зерна собрали нижегородские аграрии с начала уборочной кампании.

Напомним, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.