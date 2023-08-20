Митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошел в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Общество

Фото: пресс-служба НГЛУ

Митинг "Молодежь против террора", посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошел в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова. Студенты и преподаватели университета отдали дань памяти погибшим во время трагедии в школе №1 в Беслане в 2004 году, которая потрясла весь мир.

Почетные гости отметили, что экстремизм и терроризм являются главной угрозой современности.

Советник главы города Нижнего Новгорода Александр Ильченко напомнил, что международный терроризм пришел в Россию в 1990-е годы и начался с Северного Кавказа, однако все его попытки оказались неудачными. "Каждый из нас должен понимать, что терроризм и экстремизм, как начальный этап терроризма, это зло. Россия всегда стояла и будет стоять на страже своих интересов. И когда мы едины, мы можем добиться многого", - подчеркнул Александр Ильченко.

"Вот уже 19 лет это чудовищное событие болью отзывается в сердце каждого из нас. Сегодня мы склоняемся перед памятью безвинно убитых людей, разделяя боль утраты тех, чьи близкие стали жертвами террористов. Память о них священна. И во имя памяти мы должны вновь и вновь призывать общество задуматься о том, что терроризм апеллирует к лживым идеалам, играет на слабостях, которые присущи многим людям. Поэтому он - крайне опасное зло. Если террор не остановить, он точно моральная пандемия за считанные годы уничтожит гуманистические ценности, которые утверждались во всем мире в течение нескольких веков. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы лишить террористов даже надежды на поддержку в обществе и не дать им шанс повторить эти трагические события", - обратился к участникам митинга заместитель начальника управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области полковник Сергей Ильин.

"19 лет назад вся наша страна с болью в сердце в течении трех дней следила за новостями из республики Северная Осетия, где в городе Беслан в день самого яркого праздника детства вооруженная до зубов банда террористов замахнулась на самое святое – жизни беззащитных детей. Эти события навсегда стали самой драматичной страницей в современной истории борьбы с терроризмом. В этот момент откровенно стало очевидно, что бандиты преступили последнюю черту и никакие политические и идеологические мотивы не могут служить оправданием этих действий", - продолжил директор Центра комплексной безопасности НГЛУ, ветеран боевых действий, полковник полиции в отставке Роман Савин.

"Никогда не утихнет в наших сердцах скорбь по жертвам той страшной трагедии, которая унесла жизни более 300 человек, в числе которых дети, преподаватели, а также сотрудники правоохранительных органов, которые штурмовали школу и освобождали заложников. Сегодня наш с вами долг – не просто помнить о подвиге этих людей, но и делать все возможное, чтобы подобные события больше никогда не повторились в нашей жизни. Мы должны быть едины в своем намерении всеми силами противостоять как национальному, так и международному терроризму. Это значит не только противостоять террору, но и не давать никаких оснований для его возникновения. Эта задача решается путем сохранения и поддержания мира и согласия во всех уголках нашей необъятной Родины, на всех ее рубежах. Только толерантность и взаимное уважение позволят предупредить разрастание почвы для терроризма и лишат террористов надежды на поддержку в обществе", - подчеркнул Роман Савин.

Помощник ректора НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, начальник управления по молодежной политике и социальным коммуникациям Олег Пикунов, выступая от имени руководства университета, призвал студентов вносить свой вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, не допуская их разрастания.

"Каждый из нас должен помнить, что, наверное, на свете не существует большего зла, чем то зло, которое приносит смерть. Терроризм и экстремизм – это два очень страшных понятия. И каждый из вас должен внести вклад в борьбу с экстремизмом и терроризмом. Это не всегда именно силовые, военные действия. Вы все, студенты НГЛУ, профессионалы в сфере коммуникаций, потому что каждый из вас изучает языки. Вы те люди, которые осуществляют коммуникацию и можете быть проводниками идей. И каждый из вас может внести идеологический вклад в борьбу с терроризмом. Пусть ваши студенческие годы будут очень интересными и насыщенными, и каждый из вас будет полезен обществу. Если вы будете примером людей с активной социальной позицией, вы уже будете полезны обществу и уже внесете свой вклад в борьбу с экстремизмом и терроризмом", - подчеркнул Олег Пикунов.

Почетные гости пожелали студентам и преподавателям НГЛУ им. Н.А. Добролюбова крепкого здоровья и мирного неба над головой.

Присутствовавший на митинге автор и исполнитель патриотической песни, лауреат международных конкурсов, участник проекта "Народный фронт. Культура в помощь Донбассу", солист Культурного центра Главного управления МВД России по Нижегородской области Сергей Шахин исполнил для участников свою композицию "Отче наш".

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и как символ скорби о жертвах терактов выпустили в небо белые воздушные шары.