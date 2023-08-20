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Общество

Праздник, посвященный 100-летию патрульно-постовой службы, состоялся в нижегородском Парке Победы

05 сентября 2023 09:23  [71] Общество
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования патрульно-постовой службы, прошло в Парке Победы Нижнего Новгорода. 

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников, начальник Главного управления МВД РФ по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"От правительства Нижегородской области хочу выразить слова благодарности тем, для кого служение закону и Отечеству является делом жизни. Желаю вам всегда решать поставленные задачи оперативно, качественно и чтобы главным ценностным ориентиром неизменно служили порядок и справедливость. Юбилей патрульно-постовой службы полиции – это не только повод для гордости, но и вызов для дальнейшего развития и совершенствования. Важно, что правительство Нижегородской области всегда нацелено на конструктивное сотрудничество с органами внутренних дел, в том числе по оказанию мер социальной поддержки", - сказал Петр Банников.

Заместитель губернатора принял участие в награждении наиболее отличившихся сотрудников ППС, а также ветеранов службы.  

"В настоящее время в ГУ МВД России по Нижегородской области задачи по обеспечению правопорядка выполняют 15 подразделений ППС. Результаты этой работы во многом определяют общее состояние оперативной обстановки в регионе. Только в текущем году сотрудниками патрульно-постовой службы раскрыто более 600 преступлений, пресечено свыше 17 000 административных правонарушений, отработано около 55 000 сообщений о происшествиях, организовано обеспечение правопорядка при проведении более 3 000 культурно-зрелищных, религиозных и спортивно-массовых мероприятий", - подчеркнул генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев.

Участники торжества возложили цветы к подножию мемориального комплекса, посвященного сотрудникам органов внутренних дел – Героям Отечества. Также в рамках мероприятия прошел праздничный концерт.

Ранее сообщалось, что память павших в Афганистане и Чечне нижегородцах почтили на митинге в парке "Швейцария".

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Теги:
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