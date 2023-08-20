Нижегородский медколледж принял 1300 первокурсников в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский медицинский колледж принял на учебу 1300 первокурсников в 2023 году. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

По информации ведомства, на каждое учебное место претендовали около четырех человек, что значительно превышает показатели прошлых лет. Это является свидетельством популяризации медицинской профессии в молодежной среде.

Как отметил директор Нижегородского медколледжа Владимир Гречко, наиболее востребованными среди первокурсников стали такие направления подготовки, как "Сестринское дело" и "Лечебное дело". В процессе учебы студентов будут ориентировать на дальнейшее трудоустройство в государственные бюджетные учреждения здравоохранения, в первую очередь, в Нижегородской области.

"По всей России есть высокий спрос не только на врачей, но и на специалистов среднего медицинского звена. Наше учебное заведение старается внести свой вклад в реализацию программы обеспечения медорганизаций квалифицированными кадрами, реализуемой в рамках национального проекта "Здравоохранение", – сказал он.

В ходе торжественной линейки, посвященной Дню знаний, будущие медики произнесли клятву верности выбранной профессии.

Ранее сообщалось, что школьники из разных регионов России приехали на учебу в специализированный научный центр ННГУ.