Наркосбытчика поймали на трассе М-7 в Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, наркосбытчика поймали на 384 км трассы М-7 в Нижегородской области.

В ходе осмотра автомобиля такси, на котором подозреваемый передвигался, полицейские обнаружили сверток с наркотическим веществом общей массой более 197 грамм, несколько телефонов.

Кроме того, оперативники получили информацию о координатах 41 закладки, сделанной злоумышленником накануне задержания. При проведении обыска в квартире задержанного полицейские также обнаружили упаковочный материал и весы.

В отношении мужчины возбудили дело по статье УК РФ ("…покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере"…),

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершенном деянии в сфере незаконного оборота наркотических средств, мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что более 1,5 кг "тяжёлых" наркотиков изъяли у иностранца-наркосбытчика на трассе М-7.