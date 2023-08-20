Почти 1,5 миллиона рублей отдала нижегородка мошенникам

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Почти 1,5 млн рублей, взятых в кредит, нижегородка отдала мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.
Согласно информации, жертвой аферистов стала 49-летняя жительница Сормовского района областного центра.
Потерпевшая почти на протяжении двух недель общалась по телефону якобы с сотрудником полиции, который убеждал ее в необходимости сохранения сбережений на банковском счете.
В итоге нижегородка оформила несколько кредитов в банке и по совету злоумышленника перевела их на различные номера телефонов.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, аферистов ищут. Сотрудники полиции напоминают о бдительности при общении по телефону с незнакомыми людьми на предмет сохранения сбережений.
Ранее трех нижегородок интернет-мошенники обманули более чем на 600 тысяч рублей.
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