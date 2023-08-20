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Происшествия

Почти 1,5 миллиона рублей отдала нижегородка мошенникам

05 сентября 2023 11:53  [107] Происшествия
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Почти 1,5 млн рублей, взятых в кредит, нижегородка отдала мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.

Согласно информации, жертвой аферистов стала 49-летняя жительница Сормовского района областного центра.

Потерпевшая почти на протяжении двух недель общалась по телефону якобы с сотрудником полиции, который убеждал ее в необходимости сохранения сбережений на банковском счете.

В итоге нижегородка оформила несколько кредитов в банке и по совету злоумышленника перевела их на различные номера телефонов.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, аферистов ищут. Сотрудники полиции напоминают о бдительности при общении по телефону с незнакомыми людьми на предмет сохранения сбережений.

Ранее трех нижегородок интернет-мошенники обманули более чем на 600 тысяч рублей.

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Теги:
Мошенничество
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