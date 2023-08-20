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Общество

Победителей и финалистов «Диктанта Победы» наградили в Нижнем Новгороде

05 сентября 2023 12:38  [87] Общество

Победителей и финалистов Международной патриотической акции «Диктант Победы» наградили в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Торжественная церемония награждения прошла в Штабе общественной поддержки. Все победители и финалисты получили дипломы и памятные подарки.

«Хочу сказать большое спасибо всем участникам «Диктанта Победы». Это те люди, которым совершенно точно небезразлична история нашей страны, события Великой Отечественной войны. В этом году «Диктант Победы» собрал сторонников в 46 странах мира. А для многих участников акция уже стала традиционной. Сегодня мы чествуем финалистов и региональных победителей Диктанта. Они не только правильно ответили на все вопросы, но и сделали это быстрее остальных. Я рад, что молодое поколение не только интересуется нашей историей, но и показывает такие достойные результаты», - сказал депутат Государственной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Вадим Булавинов.

Отдельные слова благодарности он выразил и тем, кто помогал с организацией акции в Нижегородской области: региональным отделениям «Волонтеров Победы» и «Молодой Гвардии Единой России», а также Штабу общественной поддержки, на базе которого в этом году была организована одна из основных площадок для написания Диктанта.
Всего в этом году в регионе для проведения акции в очном формате было зарегистрировано более 270 площадок во всех муниципалитетах, на которых смогли принять участие почти 20 тысяч человек.

«Память об истории Великой Отечественной войны священна и близка для каждого жителя нашей страны, это основа формирования национальной идентичности. Каждый должен помнить, какой ценой немыслимых потерь и усилий далась нам эта Победа. Особенно ценно видеть, что с каждым годом «Диктант Победы» вызывает у нижегородцев все больший интерес, собирает не только любителей истории, но и всех желающих. Поздравляем каждого, кто одержал достойную победу, и желаем дальнейших успехов в изучении истории и правды о Великой Победе!», - отметила руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы», депутат городской Думы Нижнего Новгорода Мария Самоделкина.

Также прошло награждение участников флешмоба «Память в стихотворных строках», который был приурочен к проведению «Диктанта Победы». Все желающие записывали видео, на которых читали стихотворения известных поэтов или собственного сочинения о Великой Отечественной войне.

«Отдельное спасибо еще двум нижегородцам, которые вошли в число лучших в конкурсе «Память в стихотворных строках». Проявление любви к своей Родине почти всегда связано с творчеством. Это показатель интереса к судьбе своей страны и ее истории. Спасибо всем вам за вклад в наше общее дело – сохранение исторической памяти. Вы – наше будущее, вы – патриоты России!» - обратился ко всем собравшимся Вадим Булавинов.
Напомним, самая масштабная просветительская акция, посвященная истории Великой Отечественной войны, проводится уже пятый год в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Нижегородская область принимает в ней участие с первого года ее реализации. И интерес к акции с каждым годом растет.

В этом году в Нижегородской области площадки были организованы в учреждениях образования, культуры, на базе предприятий и силовых ведомств, военных частей, общественных организаций. Многие сами вышли с инициативой об организации у них мест для написания Диктанта.

Участникам в течение 45 минут предлагалось выполнить 25 заданий, из них 20 – на общую военно-историческую тему и пять – на региональную тематику. В этом году в Диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе, основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, прорыв блокады Ленинграда, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации.

Сохранение исторической памяти, развитие проектов образования и воспитания молодежи на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях, по истории Отечества и краеведению является одним из важнейших направлений в народной программе партии «Единой России» в разделе «Гражданская солидарность и молодежная политика».

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Теги:
Единая Россия партии Патриотизм
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