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Общество

Нижегородский минкульт рассматривает несколько вариантов сохранения советской мозаике на фасаде дома на ул. Березовская

05 сентября 2023 12:58  [43] Общество
фото: ВК Натальи Сухановой

фото: ВК Натальи Сухановой

Нижегородский минкульт рассматривает несколько вариантов сохранения советской мозаике на фасаде дома на ул. Березовская Нижнего Новгорода.

Как сообщили в ведомстве, в данный момент министерство культуры Нижегородской области проводит консультации с Минкультуры России и изучает опыт других регионов в связи с отсутствием нормативной базы по вопросу сохранения советского монументально-декоративного искусства.

«Первостепенная задача — собрать экспертный совет с привлечением экспертов федерального уровня, который будет компетентен провести ревизию имеющихся в регионе объектов для того, чтобы выявить ценность и уровень сохранности каждого», - добавил собеседник, отметив, что на основе этой информации будут разработаны варианты создания пилотного регионального механизма.

Что касается мозаики на Березовской, 118 Нижнего Новгорода, то сейчас рассматривается несколько вариантов дальнейшего пути, и решение будет принято после проведения всех необходимых расчетов и с учетом мнения экспертов.

Напомним, что ДУК Московского района Нижнего Новгорода в августе текущего года начал демонтировать мозаику на фасаде дома №118 по улице Березовская. Мозаичное панно «Быстрее. Выше. Сильнее», созданное к Олимпиаде 1980 года в Москве, находится в аварийном состоянии. В связи с этим руководство ДУКа района решило его демонтировать, ссылаясь на небезопасность прохожих.

После многочисленных жалоб, глава нижегородского минкульта Наталья Суханова подключилась к решению вопроса сохранения объекта советского монументально-декоративного искусства. «Ситуация с сохранением этого пласта нашего наследия непростая», - отметила она, пообещав держать общественность «в курсе».

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Теги:
ДУК Искусство культура
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