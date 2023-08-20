Нижегородский бизнес может стать партнером вузов, внедряющих курс "Обучение служением" Бизнес

Организации и компании Нижегородской области могут стать социальными партнерами вузов, внедряющих в рамках национального проекта "Образование" курс "Обучение служением".

"Обучение служением" сочетает изучение академических дисциплин с формированием навыков общественно полезной работы, объединяет теоретическое обучение и практическую социально значимую деятельность в единый образовательный процесс, позволяет каждому студенту получить профессиональный опыт через реализацию общественных проектов и решение реальных задач от социально ориентированных некоммерческих организаций и от органов власти.

"Суть программы "Обучение служением" - как раз во взаимодействии с партнерами, готовыми предоставлять студентам возможность решать реальные социальные проблемы, в которых они смогут приобретать профессиональный опыт. На платформе ДОБРО.РФ мы создали интерфейс, позволяющий любой организации стать социальным заказчиком", - рассказал председатель комитета Государственной Думы России по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

По его словам, достаточно сформулировать и описать задачу, загрузить ее на платформу, и проектные команды студентов отберут то, что будет соответствовать их профессии и жизненным убеждениям. Работа на платформе позволит видеть весь цифровой след решения, фиксировать объемы оказываемой помощи, количество задействованных участников, верифицировать реалистичность и востребованность проектов.

"Мы создаем общероссийский каталог потенциальных проектов, а направления возможных социальных заказов охватывают большинство практических сфер, включая науку и изобретения, IT и искусственный интеллект, инженерные и технические разработки, маркетинг и PR, дизайн и рекламу, медицину и социальную помощь, социологию и управление, экологию и развитие территорий и многое другое", - добавил Артем Метелев.

"Обучение служением" реализуется вузами в партнерстве с социальными заказчиками в их интересах и интересах общества в целом. Практико-ориентированное партнерство с социальными заказчиками - специфика и смысл "Обучения служением". Социальный заказчик из числа социально ориентированных некоммерческих организаций, государственных организаций или органов власти становится партнером вуза, который включает студентов в решение практических задач, сформулированных партнером как социальный заказ.

Для реализации программы формируется каталог таких задач, который станет источником обучения и практики для студентов.

В этих целях Ассоциация волонтерских центров объявила первую волну сбора заявок от потенциальных социальных партнеров на платформе ДОБРО.РФ по ссылке https://sl.dobro.ru. Там же можно найти инструкцию по заполнению заявок.

Сбор заявок для участия в программе "Обучение служением" в этом учебном году продлится до 15 сентября.

В Нижегородской области программу реализуют три вуза: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова; Приволжский исследовательский медицинский университет; Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина.

Они вошли в число первых в России организаций высшего и среднего профессионального образования, внедряющих в учебный процесс с началом нового учебного года федеральную программу "Обучение служением".

Всего в опубликованном Ассоциацией волонтерских центров списке на данный момент – 125 пилотных вузов и один колледж, расположенные в восьми федеральных округах и во всех новых регионах России.

"Университет сегодня – это точка концентрации всех существующих возможностей экосистемы молодежной политики. И любая образовательная деятельность так или иначе должна быть сопряжена с практическими заданиями. Реализация модуля "Обучение служением" позволит вовлечь университеты в жизнь городов и местного сообщества, в совместное решение актуальных задач, стоящих сегодня перед обществом", - отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Социальными заказчиками могут стать некоммерческие организации (НКО) и фонды, органы государственной и муниципальной власти, учреждения бюджетной сферы (школы, библиотеки, социальные центры, медицинские учреждения и др.), социальные предприниматели, бизнес, реализующий программы корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

"В отличие от волонтерской деятельности, методика является разновидностью проектного подхода в образовании. Благодаря модулю "Обучение служением" НКО, фонды и иные социально ориентированные организации смогут заручиться помощью и поддержкой молодых специалистов. Только при совместной работе с социальными заказчиками обучение служением будет наполнено смыслом, студенты получат практический опыт и увидят реальные результаты своей деятельности", - сказал проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов.

Заявку от бизнеса и органов госвласти можно подать на платформе ДОБРО.РФ.

Всероссийский запуск программы "Обучение служением" в пилотных университетах пройдет в рамках Международного дня благотворительности 5 сентября с участием лидеров некоммерческих организаций и высокопоставленных государственных деятелей.

В университетах будут проведены диалоги на равных, лекции от лидеров социальной сферы, ярмарки-презентации социальных заказов, креативные сессии.

"О значении программы лучше всего расскажут те, с кем студенты будут дальше работать: лидеры благотворительных фондов, успешных социальных стартапов, государственные служащие. Для этого в пилотных университетах пройдут лекции, специальные встречи и ярмарки проектов. Рассказав о своей миссии, они вдохновят молодых людей к реализации будущих студенческих проектов", - прокомментировал Артем Метелев.