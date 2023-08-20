Ремонт фасадов зданий планируется в центре Нижнего Новгорода

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев
Ремонт фасадов зданий, расположенных на центральных улицах Нижнего Новгорода, уже запланирован. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Юрий Шалабаев.
Как рассказал мэр, утром 5 сентября он совершил обход Нижегородского района. В частности, проверяющие вместе с главой города осмотрели состояние зданий и благоустройство на улицах Горького, Минина, Пискуновой, Провиантской и ряде других.
"Вместе с Фондом капитального ремонта Нижегородской области будем прорабатывать вопрос ремонта фасадов части зданий на центральных улицах района", - написал градоначальник.
По его словам, в центре Нижнего выявлены отдельные небольшие проблемы, касающиеся наклонившихся дорожных знаков, рекламных объявлений на столбах.
Вместе с тем, по мнению градоначальника, ситуация с мусором на газонах в центральной части города улучшилась.
Также, по словам Юрия Шалабаева, было принято решение провести дополнительное озеленение на улице Минина.
Ранее сообщалось, что яблони высадили на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде.
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