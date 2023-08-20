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Сотрудница ОМК выиграла Международную научную премию "Аксалит 2023" в номинации "Металлография"

05 сентября 2023 14:47  [100] Бизнес
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Сотрудницу выксунского завода Объединенной металлургической компании (ОМК) Ирину Рыбальченко признали лучшим металлографом страны на V Международной научной премии "Аксалит 2023". Сотрудница ОМК победила со своей научно-практической работой, посвященной неметаллическим включениям и качеству сварных швов.

В основе работы Ирины двухлетние исследования, которые она проводила совместно с компанией "Тиксомет". В результате на заводе ОМК в Выксе создали программное обеспечение, которое позволяет автоматически выявлять и классифицировать дефекты с неметаллическими включениями. Разработка позволила существенно улучшить качество продукции. Ранее подобных решений на промышленных предприятиях не было. Работу Ирины высоко оценили члены жюри, в числе которых были научные сотрудники ведущих технических вузов страны.    

"Наши коллеги участвуют в этой премии с 2018 года, и каждый год становятся либо победителями, либо финалистами. Это показывает высокий уровень подготовки специалистов ОМК в отрасли. Например, в номинации, в которой выиграла Ирина Рыбальченко, свои работы представляли кандидаты технических наук и научные сотрудники, т.е. конкуренция была очень достойной. Тем ценнее результат Ирины. Она – пример человека, который пришел на завод лаборантом и вырос до начальника лаборатории благодаря стремлению развиваться, учиться новому, браться за интересные нестандартные проекты. Мы такое стремление профессионально развиваться всегда поощряем", – отметил директор по качеству выксунского завода ОМК Дмитрий Махров.

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Теги:
Выкса ОМК
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