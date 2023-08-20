Пятнадцать проектов форума «Территория Ритма» рекомендованы к тиражированию на всю Россию Общество

Пятнадцать проектов форума «Территория Ритма» рекомендованы к тиражированию на всю Россию, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Накануне в Городецком районе на базе отдыха «Изумрудное» председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин оценил финальные проекты команд международного инклюзивного форума лидеров социальных изменений «Территория Ритма».

Важной особенностью форума стало то, что все участники имеют активную жизненную позицию, личные истории успеха и желание быть полезными своему региону и стране, среди них социальные и обычные предприниматели, самозанятые, руководители и представители НКО, активная молодежь и люди с ОВЗ, представители муниципалитетов и региональных органов власти. Участники объединились в 15 команд, которые представляют 55 регионов России, а также республику Беларусь.

«В самом начале нашего пути, когда мы только запустили форум к нам приехали всего 6 регионов, а сегодня мы собрали участников со всей страны. Форум стал всероссийским и международным. Сюда приехали сотни людей, которые горят желанием развивать социальную сферу, некоммерческий сектор, хотят развиваться в государственной и муниципальной службе. Благодаря форуму, сотни человек из разных регионов объединились общим делом, несущим благо обществу. Каждый из участников сможет привести в свой регион новые знания, инструменты и предложения», - отметил руководитель форума «Территория Ритма» Роман Пономаренко.

Всего в форуме приняли участие 300 человек в возрасте от 23 до 45 лет, в том числе с инвалидностью. В финальной защите проектов было представлено 15 презентаций. Участники презентовали свои социальные и социально-предпринимательские проекты.

Победителем форума стала сборная команда, объединившая участников из 15 регионов. Ее лидер – предприниматель из Вологодской области Максим Малинин. Они представили проект по развитию действующей в Вологодской области инклюзивной логистической компании. Данный проект позволил получить грант на 150 тысяч рублей.

«Инклюзия – это личная история моей семьи, поскольку моя жена на коляске. Тема построения инклюзивного общества и трудоустройства инвалидов 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата стала для нашей семьи важным ориентиром социальных изменений, к которым мы можем быть причастны. Мы изнутри видим проблемы данной социальной группы, сложности, возникающие на траектории самореализации инвалида на коляске, и возможные пути решения. Мы создаем социальное предприятие, которое готовит профессиональные кадры из числа инвалидов 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, и с которым заказчики организации хотят иметь долгосрочные партнерские отношения», - прокомментировал Максим Малинин.

Второе место заняла команда, представляющая проект сети фитнес-клубов для детей и взрослых «Surf_fitness». Его особенность в том, что тренера работают не только над улучшением физических способностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. С помощью занятий на балансборде дети развивают определённые отделы головного мозга, отвечающих за координацию движений. Также уникальность проекта заключается в том, что у каждого ребенка в фитнес клубе будет зеленый питомец – суккулент. Грант составил 100 тысяч рублей.

Сертификат за третье место на 50 тысяч рублей получили представители проекта по созданию студии воздушной акробатики для детей и подростков с расстройствами аутистического спектра «Купол».

«Меня поразил высокий уровень подготовки проектов, которые были представлены. Они все востребованные и нужные, а самое главное глубоко проработанные. В каждом собран тандем из экономической и социальной эффективности. С жюри единогласно назвали победителей – это проект инклюзивной логистической компании. Ребята привезли опыт создания логистической компании из Вологды, где трудятся исключительно инвалиды-опорники. Они так организовали работу, что недуг не мешает им быть лучшими, эффективно работать с такими партнерами, как «Северсталь», - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. – Благодаря энтузиазму, «Ритм» за несколько лет стал проектом, известным от Калининграда до Алтая, от Югры до Краснодара. Здесь собираются лучшие, и это касается не только участников, но и наставников. В этот раз приехали мэры крупных городов, руководители проектов администрации Президента РФ, Агентства стратегических инициатив, федеральных ведомств. Всего «Ритм» дал путевку в жизнь почти 70 успешным бизнес-проектам. Теперь на очереди еще 15, все они рекомендованы к тиражированию на всю Россию».



СПРАВКА:

Территория Ритма – уникальная площадка, на которой социально-активные участники со всей России (в том числе с инвалидностью) зажигаются духом социального лидерства и вместе создают проекты, развивающие свой регион и страну.

За время реализации форума его участниками было создано более 65 социальных бизнесов, выиграно более 35 грантов, запущено более 85 социально-значимых проектов. Количество участников сообщества Ритм превысило 1500 активных человек по всей России.