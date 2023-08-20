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Общество

Обновленную улицу Карла Маркса открыли на День города в Арзамасе

05 сентября 2023 16:15  [1] Общество

Обновленную улицу Карла Маркса открыли на День города в Арзамасе. Улица была благоустроена по проекту Института развития городской среды Нижегородской области совместно с администрацией городского округа Арзамаса и жителями.

Как сообщает пресс-служба правительства, проект реализуется на средства национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в рамках развития Саровско-Дивеевского кластера.

«Арзамас – один из самых популярных туристических центров Нижегородской области. Здесь проходят гастрономические фестивали «Арзамасский гусь» и «Арзамасский трактирщик», международный фестиваль православной и патриотической песни «Арзамасские купола», которые ежегодно привлекают множество гостей. В городе большое количество точек притяжения туристов. Это бережно отреставрированный Воскресенский собор, самый большой из провинциальных храмов, а также единственный в стране музей русского патриаршества, отреставрированный железнодорожный вокзал Арзамас 1, который встречает и провожает туристов, мемориальный музей Горького, музей Гайдара и многое другое. Теперь к этому списку добавилась и обновленная пешеходная улица Карла Маркса», – отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Масштабная реконструкция старейшей улицы Арзамаса была приурочена к 445-летию города. Ее целью было не только благоустройство, но и расширение пешеходной части с ограничением сквозного автомобильного движения. На территории длиной 1300 метров проложена ливневая канализация, установлено новое освещение, реализован проект «Чистое небо». В соответствии с концепцией воссоздания фасадных решений приведены в порядок здания, на протяжении всей улицы расположены арт-объекты, посвященные истории Арзамаса, высажены кустарники и деревья.

«Улица Карла Маркса за время реконструкции прошла путь от «земли» и черновых работ до полной трансформации. Здесь никогда не было ливневки, не говоря уже о возможностях программы «Чистое небо». Сейчас для горожан это приятное место для жизни и прогулок, для гостей Арзамаса – одна из ключевых точек на туристической карте региона. Рад, что в открытие улицы в честь Дня рождения города удалось вложить весь потенциал Арзамаса – исторический, культурный, промышленный и даже философский», - отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.

«Арзамасский Арбат» - так назвали горожане обновленную улицу - встретил гостей праздника художественным пленэром, мастер-классами по рисованию, фотозонами, телеплощадкой и карнавальной кавалькадой московского оркестра «Пакава ить». Здесь же народные мастера вышивали гигантский рушник, на старинных ткацких станках создавали полотна для домашнего обихода, плели лапти, на гончарном круге изготавливали посуду, а арзамасские золотошвеи делились секретом золотной вышивки.
Исторически сложилось, что улица Карла Маркса была и остается одной из самых популярных в городе среди арзамасцев и гостей. Пешеходная улица связывает два центра: историческую Соборную площадь и современный парк имени Гайдара. Улица Карла Маркса (ранее Проломная, Пушкарская, Сальникова) — одна из первых улиц Арзамаса, упоминания о которой относятся к 16 веку.

По указу Екатерины Второй в 1783 году город получил регулярный генеральный план развития, и улица стала одной из осей трехлучевой планировочной структуры исторического центра.

В 18-19 веках на улице селились богатые купцы и дворяне. Большинство домов возводилось по «образцовым проектам» в стиле классицизма. С фасадами купеческих особняков соседствовали деревянные дома, украшенные ажурной резьбой. Почти при каждом домовладении были разбиты сады.

История улицы связана с русской литературой - здесь останавливался по дороге в Болдино и гулял Александр Пушкин, жил сосланный в Арзамас Максим Горький, тут провел детство и отрочество детский писатель Аркадий Гайдар.

С конца 19 века улица стала студенческой, здесь открылись духовное и ремесленное училища. Сегодня в них расположены университетские факультеты.

На улице находится множество музеев и творческих центров, семь объектов культурного наследия регионального значения и 34 ценных исторических градоформирующих объекта.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Нацпроект включает три федеральных проекта: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских продуктов», «Совершенствование управления в сфере туризма».

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Теги:
Арзамас Благоустройство
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