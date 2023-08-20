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Общество

Готовность второй нитки Тепловского водозабора в Дзержинске превысила 70%

05 сентября 2023 17:14  [68] Общество

Готовность второй нитки Тепловского водозабора в Дзержинске Нижегородской области превысила 70%, сообщает пресс-служба главы региона.

В сообщении говорится, что 5 сентября 2023 года заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и глава города Дзержинска Иван Носков проверили ход реализации федерального проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ». В рамках проекта в городском округе завершено строительство водовода в поселок Пыра, заканчивается строительство водопроводных сетей, второй нитки Тепловского водозабора и главного канализационного коллектора Дзержинска. Новый магистральный водовод в поселке Пыра уже запущен в эксплуатацию. В настоящее время готовность второй нитки Тепловского водозабора составляет 71%, канализационной насосной станции – 63%, канализационных сетей – более 90%.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что модернизация коммунальной инфраструктуры важна для развития всего округа.

«Еще несколько лет назад было понятно, что инфраструктура в Дзержинске требует серьезного обновления. Были обращений от жителей, в том числе из поселка Пыра. Благодаря федеральной программе появилась возможность кардинально изменить ситуацию. Это важно и для людей, и для инвесторов», - сказал Глеб Никитин.

Всего около 40 км сетей будут проложены в Дзержинске Нижегородской области в рамках программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в РФ». Реализация проекта стартовала в начале 2022 года.

«До ввода в эксплуатацию нового водовода питьевой воды нормативного качества на Пыре фактически не было. Важно, что и водопроводные, и канализационные сети, которые сегодня прокладывают в Дзержинске, – это новое строительство. На сегодняшний день подрядчик выполняет все свои обязательства по качеству работ и срокам ввода в эксплуатацию. Администрация Дзержинска также задействует все ресурсы для реализации этого масштабного проекта», - отметил Андрей Гнеушев.

Учитывая высокую степень готовности всех объектов, изначально планируемая дата завершения всех работ по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Дзержинске была перенесена на более ранний срок.

«Обновление и строительство новых водопроводных сетей существенно повышает их надежность, снижает потери в пути от поставщика к потребителю и обеспечивает более высокое качество воды. Но, кроме того, у нас появляется возможность подключить новых потребителей. Это сейчас крайне актуально, так как расширяется новая экономическая зона «Кулибин», планируется открытие экопромпарка. Инвесторы, которые хотят работать в Дзержинске, должны быть уверены, что получат все необходимые ресурсы. Так что реализация проекта – это и социальная задача по обеспечению дзержинцев качественной водой, и работа на будущее развитие Дзержинска и его поселков», - подчеркнул Иван Носков.

Напомним, к новому водопроводу в поселке Пыра уже подключены 25 многоквартирных домов, а также объекты соцсферы: школа, библиотека, медпункт, детский сад. По инициативе дирекции строительства объектов водоснабжения и водоотведения ООО «Современные системы реновации» одна из водонапорных башен насосной станции в Пыре была украшена иллюминацией в виде герба города Дзержинска.

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Теги:
Дзержинск ЖКХ
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