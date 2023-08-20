Почти три тысячи студентов зачислено в Мининский университет в 2023 году Общество

Почти три тысячи студентов зачислено в Мининский университет в 2023 году, сообщает пресс-служба вуза.

В сообщении отмечается, что 1353 человека поступили на бюджет, 1451 студент на платную форму обучения, из них 184 человек были зачислены по целевой квоте.

Стоит отметить, что среди выбравших для обучения Мининский университет 14 человек имеют максимальный балл ЕГЭ по русскому и английскому языкам, литературе и обществознанию. Также в вуз поступили победители и призеры Всероссийских олимпиад школьников, таких студентов в этом году - 7 человек.

По словам ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова, в 2023 году конкурс на бюджет достиг цифры 22 человека на место, а средний балл ЕГЭ на бакалавриате составил 75 баллов.

Учиться в педагогическом вузе Нижнего Новгорода будут студенты из разных регионов России от Южно-Сахалинска до Краснодара, а также из других государств. В 2023 году в Мининский университет поступило на 20% иностранных студентов больше, чем в прошлом.