Первичное отделение "Движения Первых" открылось в НГТУ имени Р.Е. Алексеева Общество

Первичное отделение "Движения Первых" открылось в НГТУ имени Р.Е. Алексеева в рамках Дня единомышленников «Будущее за нами – тебе решать!», сообщает пресс-служба вуза.

Благодаря открытию отделения в НГТУ у школьников появилась возможность познакомиться с преподавателями вуза, окунуться в студенческую жизнь и больше узнать о тех направлениях обучения, которые университет предлагает будущим абитуриентам.

В свою очередь, студенты вуза станут наставниками для школьников-членов "Движения Первых". Кроме того, студенты присоединятся к работе по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, а также станут участниками общественно значимых проектов.

Напомним, что Российское движение детей и молодежи создано по распоряжению президента России Владимира Путина. Свое название «Движение Первых» получило в декабре 2022 года по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве.

Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.

Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.