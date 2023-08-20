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Экономика

Предварительный отчет по кадастровой оценке объектов капстроительства опубликован в Нижегородской области

06 сентября 2023 09:17  [93] Экономика

Предварительный отчет по государственной кадастровой оценке объектов капитального строительства опубликован в Нижегородской области, сообщает пресс-служба главы региона.

В регионе, как и во всей стране, в 2023 году проходит кадастровая оценка объектов капстроительства. Такая норма введена федеральным законом №269-ФЗ, принятым в июле 2020 года. По закону, оценка должна проводиться раз в четыре года. Она необходима для определения кадастровой стоимости объекта недвижимости, на основе которой рассчитываются налог на имущество.

Предварительный отчет прошел проверку в центральном аппарате Росреестра. На сайте ГБУ НО «Кадастровая оценка» можно скачать весь отчет целиком. В фонде данных Росреестра по кадастровому номеру можно узнать предварительную кадастровую стоимость конкретного объекта.

С 5 сентября началось обсуждение предварительных результатов кадастровой оценки. Замечания к отчету могут быть представлены в бюджетное учреждение или МФЦ лично, а также в формате онлайн по электронной почте: info@gbunoko.ru. С формой предоставления замечаний можно ознакомиться на сайте ГБУ НО «Кадастровая оценка».

«На текущем этапе нижегородцы могут повлиять на кадастровую стоимость, если считают, что оценка в отношении их объекта проведена некорректно. Если замечания справедливы, стоимость будет пересчитана. Для правок есть месяц – замечания принимаются до 4 октября 2023 года включительно. Всего оценивалось почти 2,5 миллиона объектов капстроительства», - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

В соответствии со ст. 11 №237-ФЗ оценка проходила одновременно в отношении всех учтенных в федеральной государственной информационной системе ЕГРН зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных в регионе.

«Результаты оценки мы должны утвердить до 30 ноября 2023 года. Непосредственно в силу они вступят с 1 января следующего года», - отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

К замечаниям может быть приложена декларация о характеристиках участков и иные документы, подтверждающие изменения этих характеристик. Специалисты ГБУ НО «Кадастровая оценка» готовы ответить на вопросы по телефонам: 8 (831) 281-62-02. Также вопросы можно направлять на электронный адрес: info@gbunoko.ru.

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