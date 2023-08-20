Более 600 юных борцов со всей России стали участниками соревнований по греко-римской борьбе в Нижегородской области Спорт

Более 600 юных борцов со всей России стали участниками XI Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе, которые проходят в городе Бор Нижегородской области.

В мероприятии принимают участие 632 спортсмена из более чем 50 регионов страны в возрасте до 18 лет.

Как сообщает пресс-служба ГК «Автодор», поддержать спортсменов приехал председатель правления Госкомпании Вячеслав Петушенко. Он пожелал ребятам выносливости в поединках, силы духа, побед и, самое главное, обойтись без травм. А также выразил уверенность, что кто-то из участников тоже когда-нибудь станет чемпионом.

Напомним, что турнир посвящен памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Анатолия Парфенова. Завершив карьеру спортсмена, спортсмен стал заслуженным тренером СССР.

Традиция проведения турниров была заложена в 2013 году. Главным судьей соревнований традиционно является двукратный победитель Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира Валерий Резанцев.