Более 15 тысяч человек посмотрели прямые эфиры Владислава Атмахова Общество

Более 15 тысяч человек посмотрели прямые эфиры председателя комитета по

Экологии Законодательного собрания Нижегородской области, руководителя фракции ЛДПР Владислава Атмахова, сообщается на сайте НРО партии.

Нижегородский парламентарий 1,5 месяца назад запустил серию прямых эфиров на своей странице ВКонтакте. В рамках эфира, который получил название «Открытый диалог», Владислав Атмахов отвечает на вопросы нижегородцев. На сегодняшний день уже прошло шесть онлайн-встреч с населением. Жителей региона волновали вопросы защиты окружающей среды, запрет на аренду электросамокатов, утилизация ТБО и др. Кроме того, один из эфиров был посвящен развитию мототранспорта в регионе.

Стоит отметить, что по итогам эфиров было принято 115 обращений. По каждому были направлены депутатские запросы в надзорные органы. Четверная часть вопросов – проблемы ЖКХ и работа ДУКов, 20% - жалобы на бездействие чиновников на местах, 15% - темы экологии, 13% - благоустройства.



По словам депутата Законодательного собрания Нижегородской области, 30% заявлений удалось решить положительно. Владислав Атмахов добавил, что тако формат общения с населением находит «крайне эффективным», он позволяет более оперативно отвечать на вопросы людей, выстраивать прямой диалог.

«Граждане могут получить консультацию, не дожидаясь личного приёма – это очень удобно. Кроме того, прямые эфиры позволяют «охватить» максимальное количество людей из разных населённых пунктов региона», - отметил нижегородский парламентарий, добавив при этом, что прямые эфиры будут продолжены и проходят они по вторникам с 20:00 до 21:00.