Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области увеличился на 21,9% Экономика

Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области увеличилось за 8 месяцев 2023 года на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Минифин региона подвел итоги исполнения бюджета области за январь-август текущего года. По состоянию на 1 сентября 2023 года доходы консолидированного бюджета получены в объеме 241,5 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 17,5%.

Налоговые и неналоговые доходы составили 200,9 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 226,3 млрд рублей.

Доходы областного бюджета получены в объеме 209,4 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 166,3 млрд рублей. Этот показатель на 21,9% выше уровня 2022 года. Расходы областного бюджета исполнены в объеме 193,1 млрд рублей.