Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Воскресенский район: не только Светлояр
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 сентября 2023 13:23  [34] ОМК поддержала более 2,5 тысяч детей своих сотрудников накануне нового учебного года
06 сентября 2023 12:58  [111] Орден Мужества вручен семье героя-нижегородца Александра Панюшева
06 сентября 2023 12:36  [96] Андрей Гнеушев проверил работу амбулатории в поселке Пыра
06 сентября 2023 11:32  [134] Новые функции появились на образовательной платформе Сферум
06 сентября 2023 11:20  [105] Молодежная экспертная сессия "Осознанный выбор. Молодежь" прошла на площадке "Точки кипения НГЛУ"
06 сентября 2023 10:34  [183] Канатная дорога Нижний Новгород - Бор не будет работать со 2 по 15 октября
06 сентября 2023 10:22  [130] Неделя приемов граждан по вопросам правовой поддержки состоится в Нижегородской области
06 сентября 2023 10:13  [150] Более 15 тысяч человек посмотрели прямые эфиры Владислава Атмахова
06 сентября 2023 10:11  [131] Нижегородский аэропорт за лето обслужил более 53 тысяч юных пассажиров
06 сентября 2023 09:47  [187] Первые электробусы прибыли в Нижний Новгород
Общество

ОМК поддержала более 2,5 тысяч детей своих сотрудников накануне нового учебного года

06 сентября 2023 13:23  [34] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) во второй раз провела акцию по социальной поддержке семей своих сотрудников в преддверии нового учебного года. Адресную помощь получили более тысячи сотрудников ОМК из разных регионов и 2500 их детей.

Дополнительную меру социальной поддержки ввели для сотрудников, воспитывающих детей с инвалидностью, одиноких и многодетных родителей, учитывая уровень их дохода. Таким сотрудникам ОМК вручила подарочные карты на каждого ребенка. На них можно приобрести на выбор одежду, книги, школьные принадлежности, спортивный инвентарь и другие необходимые товары для детей в магазинах-партнерах.

"Все мы знаем, какие хлопоты появляются у родителей перед началом учебного года, поэтому решили поддержать наших сотрудников и немного снизить нагрузку на их семейный бюджет. Акция «Забота объединяет» направлена в первую очередь на социально уязвимые категории граждан. В прошлом году акция вызвала хороший отклик, поэтому мы решили ее продолжить и даже расширили перечень партнеров: теперь на сертификат можно еще приобрести обучающие и развивающие курсы и лектории для детей. Всего в этом году мы поддержали более тысячи сотрудников со всех предприятий компании", – отметила директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова.

Ранее сообщалось, что Фонд "ОМК - Участие" помог подготовить 44 ребенка в Выксе к Дню знаний.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса ОМК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph