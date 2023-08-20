Юрий Шалабаев и Ольга Петрова посетили слет рабочей молодежи Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава города Юрий Шалабаев и замминистра образования и науки РФ Ольга Петрова посетили слет рабочей молодежи Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Всего в слете принимало участие 19 команд. Участники соревновались в спортивном туризме, прошли обучение по различным образовательным программам, реализовали целый ряд волонтерских и добровольческих проектов.

По итогам мероприятия первое место заняла молодежная команда Горьковского автозавода.

Как подчеркнул Юрий Шалабаев, проведение таких слетов уже стало доброй традицией.

"Здесь есть возможность в непринужденной обстановке отдохнуть, пообщаться, поделиться своими мнениями, приятно и с пользой провести время. Рад вас всех видеть, будем продолжать сотрудничать, взаимодействовать", – сказал мэр.

Ольга Петрова отметила активность нижегородской рабочей молодежи, в сравнении с другими регионами России.

"Вы - самые настойчивые в достижении результатов, поэтому спасибо вам за инициативу, что находите возможность работать и решать другие задачи и еще помнить, что вы - все-таки молодежь. Нижний Новгород силен вами, поэтому развивайте, продвигайте, делайте нас еще более сильными, еще более заметными на территории нашей большой страны", - пожелала она молодым лидерам.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в десятку регионов - лидеров конкурса "Студенческий стартап" по числу представленных проектов.