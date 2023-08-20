Заявки на всероссийский конкурс "Лучший дом. Лучший двор" принимаются до 10 октября Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Продолжается прием заявок на второй Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» партии «Единая Россия».

Как отметила депутат городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель направления «Работа со старшими по домам» партпроекта «Жители МКД» Оксана Дектерева, которая курируют проведение конкурса в Нижегородской области, у нижегородцев есть все шансы на победу и есть, чем поделиться с другими регионами.

«Конкурс проводится во второй раз. В прошлом году от нашего региона было подано более 70 заявок, а двор дома №15 на улице Чаадаева был признан одним из лучших в России. В этот раз мы ожидаем большего количества заявок, потому что у нас много талантливых и трудолюбивых жителей, и их инициативы надо поддерживать. Есть много интересных практик, которыми надо делиться и которые надо показывать всей стране», - отметила куратор конкурса.

Жители уже известного в Нижнем Новгороде дома №38а по Южному шоссе в конкурсах благоустройства территорий участвовали неоднократно, занимали лидирующие места за свои нестандартные решения. Также подали заявку и в этот раз сразу в двух номинациях «Лучший двор» и «Самый дружный дом».

На придомовой территории жители сами сделали пруд с водопадом, в котором обитают экзотические рыбы и черепахи, обустроили зону барбекю; а летом дети купались в бассейне, построенном здесь же во дворе.

Как рассказал один из инициаторов этих преобразований, житель дома Андрей Винокуров, все началось с большого желания благоустроить двор. При сдаче дома создали инициативную группу, где обсуждали развитие территории.

«Установили забор, затем сами построили качели, зону барбекю, потом сделали водопад. А идея с прудом пришла во время отдыха в крымском поселке Форос – там в парке есть подобные пруды, только большие. В прошлом году благодаря победе в одном из областных конкурсов получили денежный приз, добавили свои средства и сделали пруд. А в этом году оборудовали бассейн для детей. Сейчас у нас в группе более 50 активистов дома. Кто-то оказывает финансовую поддержку, у кого-то есть Газель, чтобы привезти материалы, также приходят и помогают строить своими руками. Благодаря благоустройству жители дома все чаще стали гулять во дворе, знакомиться друг с другом, решать вместе различные вопросы, находить друзей! Детский смех раздается с утра до вечера и царит приятная атмосфера вокруг нас. Теперь мы точно знаем, что на этом не остановимся, есть еще много идей и планов», - поделился Андрей Винокуров.

В планах у автозаводцев – победить в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор», построить беседку и даже, возможно, бассейн для взрослых. Креативные инициативы жителей поддерживает и управляющая компания. К примеру, приобрела святящиеся новогодние украшения, выделила средства на туи для высадки во дворе.

«Мне очень понравилась история этого дома. И особенно приятно, что жители готовы и хотят участвовать в создании комфортной среды вокруг: для себя и своих детей. Ведь именно от активности жителей в первую очередь зависит жизнь в наших домах, дворах. И поэтому призываю жителей других домов активнее участвовать в конкурсе. Ведь его главная задача – поддержать таких инициативных собственников МКД и управляющие компании, масштабировать их опыт, давать новые возможности для дальнейшего развития», - отметила Оксана Дектерева.

Куратор конкурса напомнила, что подать заявки на всероссийский конкурс жители МКД и управляющие организации могут до 10 октября на сайте moydom.er.ru. Также она призвала жителей региона активно участвовать в «народном» голосовании за нижегородские проекты.

Напомним, в этом году не проводится региональный этап конкурса, и все заявки подаются непосредственно на сайт организаторов moydom.er.ru.

Сделать это может председатель МКД или ТСЖ, управляющая компания, а также любой житель многоквартирного дома. После проверки на соответствие условиям конкурса заявки выставляются на сайт для оценки «народными экспертами». Сначала на сайте за участников голосуют жители страны, это так называемое «народное» голосование. И уже из получивших наибольший рейтинг в голосовании, федеральное жюри выберет победителей в четырех номинациях.

В этом году в конкурсе четыре номинации:

- «Лучший двор» (оценивается благоустройство двора и усилия жителей по его созданию).

- «Самый дружный дом» (оцениваются истории решения проблем, которые стали возможными благодаря активности и консолидации жителей).

- «Лучший подъезд» (оцениваются качество работ и усилия жителей по его обустройству)

- «Самый энергоэффективный дом» (оцениваются реализованные мероприятия, позволяющие снизить платежи за ЖКУ).

«Народное» голосование на сайте moydom.er.ru. продлится до 30 ноября. Итоги конкурса подведут в декабре, жюри определит 5 победителей в каждой номинации, все они получат ценные призы.

Конкурс «Лучший дом. Лучший двор» проходит в рамках реализации партийного проекта «Жители МКД», при содействии партпроектов «Школа грамотного потребителя» и «Городская среда». Проведение конкурса поддерживает Минстрой, Фонд развития территорий и Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль».

Повышение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах, создание комфортных условий проживания граждан, благоустройство придомовых территорий являются приоритетными задачами народной программы «Единой России» в направлении «Удобная и комфортная жизнь».